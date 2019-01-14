周三四「玉山有機會飄初雪」　下波冷空氣周日來襲！強度逼近冷氣團

▲周二下午起，東北季風報到，周三四天氣最冷、水氣最多。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

把握今明好天氣！氣象局指出，周二白天東北季風減弱，降雨減少、各地溫度回升，但周二晚起又有一波東北季風南下，一路影響至周五，中部以北低溫下探14、15度，這波帶來水氣較多，若溫度跟水氣相互配合下，玉山等3000公尺以上高山有機會下雪。周日起又會有更強一波冷空氣來襲，強度逼近冷氣團等級，預估至少影響到23日。

氣象局預報員程川芳表示，今天雖持續受到東北季風影響，不過水氣略減少，僅在北部山區及宜花偶有短暫降雨，其他地區大致為多雲到晴，預計穩定天氣將持續到周二上午，周二下午起，下一波東北季風報到，將影響到周五，這波帶來水氣多，降雨機率提高，各地都有可能飄雨，其中以北部、東北部雨勢較為明顯。

▲一周天氣概況，中部以北周三、四低溫下探14、15度，北東降雨增加。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，這一波東北季風以周三、四影響最明顯，溫度最冷、水氣最多，中部以北低溫下探14、15度，其他地區約17至19度，北台灣高溫約19、20度，花東高溫約22到24度，中南部約26至28度，溫差依舊相對大一些。

▲周三、四若水氣與溫度配合，玉山有機會下雪。（圖／中央氣象局提供）

在周三、四這兩天，若溫度跟水氣能互相配合，3000公尺以上高山不排除有下雪機率，由於玉山入冬至今仍未飄下初雪，若17日前依然沒下，那就會創下玉山有史以來最晚下雪的記錄。

周五各地會轉乾、周六東北季風減弱後，降雨範圍縮小，僅剩東半部地區及北部山區仍有小範圍降雨，氣溫也會回升，北部高溫約26度、中南部27-29度。不過，周日白天開始，新一波更強冷空氣南下，強度接近大陸冷氣團等級，周日起越晚越冷，預計至少影響到23日，但因時間仍遠，氣象局將密切關注冷空氣強度。