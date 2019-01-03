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搶到就飛！2019年初機票促銷懶人包　網曝戰績：過年4人沖繩來回1萬7

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台灣虎航,Tigerair Taiwan,IT,TTW,廉航,廉價航空。（圖／記者季相儒攝）

▲台灣虎航推出全航線799元起驚喜促銷。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

2019年才剛展開，不少航空公司就已祭出超優惠機票促銷，要讓民眾今年飛好飛滿！台灣虎航推出驚喜全航線799元起驚喜特賣，阿聯酋航空也推出倫敦來回機票7000元起下殺折扣，有網友就分享搶票戰績，過年連假飛沖繩，4人來回機票含稅僅1萬7千多。

今年機票促銷大戰已經開打，有網友分享私人搶票戰績，過年連假期間（2月9日至13日），搶到台灣虎航飛沖繩5天4夜機票促銷，4人來回機票含稅只要17868元，一人4467元就能飛出國玩樂。《ETtoday新聞雲》統整出2019年年初機票促銷優惠，從寒假、春節、西洋情人節，一路到清明連假，只要搶到便宜機票就有機會飛出國。

▲▼虎航搶票。（圖／網友提供）

▲有網友搶到台灣虎航過年連假期間飛沖繩促銷機票，4人來回含稅17868元。（圖／網友提供）

台灣虎航

銷售期間: 2019/01/03 10:00-2019/01/04 23:59
搭乘期間: 2019/01/03-2019/04/30
促銷優惠：
台北/台中/高雄-澳門 單程未稅TWD799起
台北/高雄-沖繩 單程未稅TWD1,099起
台北-大邱/釜山 單程未稅TWD1,199起
台北-宿霧 單程未稅TWD1,299起
台北-濟州 單程未稅TWD1,499起
台北-岡山/仙台 單程未稅TWD1,599起
台北/高雄-名古屋/福岡 單程未稅TWD1,599起
台北/高雄-東京(成田) 單程未稅TWD1,699起
台北-東京(羽田)/茨城 單程未稅TWD1,699起
台北/高雄-大阪 單程未稅TWD 1,699起
台北-佐賀/函館/曼谷 單程未稅TWD1,799起
台北-小松 單程未稅TWD2,299起

▲阿聯酋波音777、A380。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空

促銷期間：即日起至2019年1月23日止
搭乘期間：2019年1月7日至2019年11月30日止。
促銷優惠：
台北-杜拜　來回未稅TWD14,000起
台北-倫敦　來回未稅TWD7,000起
台北-巴黎　來回未稅TWD8,500起
台北-維也納　來回未稅TWD10,000起

▲▼樂桃航空。（圖／翻攝自樂桃航空FB粉絲專頁）

▲樂桃航空。（圖／翻攝自樂桃航空FB粉絲專頁）

樂桃航空

促銷期間：2019年1月3日起至2019年1月6日20:59止
搭乘期間：2019年1月17日至6月30日 （依航線有不同）
促銷優惠：
台北（桃園）-東京（羽田）　單程未稅TWD1,400起
台北（桃園）-大阪（關西）　單程未稅TWD1,280起
台北（桃園）-沖繩（那霸）　單程未稅TWD880起
高雄-大阪（關西）　　　　　單程未稅TWD1,380起
高雄-沖繩（那霸）　　　　　單程未稅TWD780起

▲▼波音與濟州航空共同宣布高達50架737 MAX的訂單協議。（圖／波音提供）

▲濟州航空。（圖／波音提供）

濟州航空

促銷期間：2019年1月2日起至2019年1月9日止
搭乘期間：2019年1月2日至3月30日
促銷優惠：
台北-首爾（仁川）／釜山　單程未稅TWD1,000起
台北-大邱／清州／務安　　單程未稅TWD800起
高雄-首爾（仁川）　　　　單程未稅TWD1,575起

▲▼酷航首架空中巴士A320neo命名為「印度烤餅派對」，目前執飛台北-新加坡航線_20181204。（圖／酷航提供）

▲酷航。（圖／酷航提供）

酷航

促銷期間：2019 年1月2日 10:00 至2019年1月6日23:59
搭乘期間：至2019年5月31日
促銷優惠：
台北/高雄-新加坡 – 單程含稅1,988 元 +
台北-東京 – 單程含稅 2,488 元+
台北-札幌 – 單程含稅 2,388 元+
台北-首爾 – 單程含稅 2,388 元+
高雄-大阪 – 單程含稅 2,088 元+
台北/高雄-澳洲 (雪梨、黃金海岸、墨爾本、柏斯) – 單程含稅 4,388 元+
台北/高雄-東南亞 (普吉島、泗水、古晉、喀比等) – 2,288 元+
台北-馬爾地夫 – 單程含稅 3,888 元+
台北-雅典 – 單程含稅 7,488 元+
台北-柏林 – 單程含稅 8,288 元+
台北/高雄-印度 (清奈、柯枝、阿姆利則等) – 3,888 元+

▲▼亞航Airasia開航台北-名古屋（圖／記者賴文萱攝）

▲亞航Airasia今年2/1開航台北-名古屋（圖／記者賴文萱攝）

AirAsia

促銷期間：即日起至2019年1月6日
搭乘期間：依航線有不同
促銷優惠：
台北-名古屋　單程未稅TWD1,399起
台北-大阪　單程未稅TWD1,388起

ET快訊
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關鍵字：機票優惠,機票促銷,台灣虎航,阿聯酋航空,樂桃航空,濟州航空

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