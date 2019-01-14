一周2波冷空氣影響北東！低溫探14度　彭啟明：已經有些春天的訊息

▲彭啟明指出，本周兩波冷空氣影響北東，近期無強冷空氣接近。（圖／翻攝自天氣風險）

記者賴文萱／台北報導

今明兩天冷空氣減弱，逐漸回溫，氣象專家彭啟明指出，尤其周二白天，北部都可以看到陽光，但周二晚起至周三又會變天，北東會有下雨機率，低溫探14、15度，至於周日新一波冷空氣接近，強度有待觀察。他說，綜觀型態來看，已經有些春天的訊息了，北台灣的朋友要特別留意，尤其溫度的起伏較快，要注意感冒或流感傳染。

彭啟明表示，周二晚上到周三，預期另外一波鋒面通過及冷空氣再度南下，天氣又會再度改變，這波鋒面水氣多，北部東半部會有機會下雨，中部也會有局部陣雨發展，南部仍維持多雲或較陰沉的天氣，溫度也會下滑，可能比目前下滑1-2度，會有點涼意。北部低溫可能降到14-15度，中南部可能到16-17度，不算冷，但濕濕涼涼的感受很明顯。

▲東北季風周二晚起影響，周三四北東轉濕冷，周日又會有新一波冷空氣南下。（圖／中央氣象局）

周五六時冷空氣減弱，天氣好轉，周六日天氣應該還算不錯，北台灣也都將明顯回溫轉晴。不過周日晚上開始，又會有一波冷空氣接近，周日開始到下周這波，溫度有機會再度略下滑一些，是否會往下再跌到14度以下仍有待觀察，但還是典型冬季的天氣類型，至少還不會很冷的態勢。

彭啟明指出，近期的天氣變化很快，北方冷空氣勢力仍強，但較未往南行，主要仍為偏東，台灣在冷高壓的邊緣，天氣變化較快，從綜觀型態來看，已經有些春天的訊息了。他提醒北台灣的朋友要特別留意，尤其溫度的起伏較快，容易有感冒或流感傳染，雖然相較於去年較冷，今年較偏暖，疫情不弱往年嚴重，但還是要注意身體健康。

▲北方冷空氣勢力仍強，但較未往南行，主要仍為偏東，台灣在冷高壓的邊緣，短時間無特別強的冷空氣南下。（圖／中央氣象局）

另外，這幾周預測上，短時間內看起來仍沒有特別強的冷空氣南下，都是比較弱而且分散南下的較弱冷空氣，對台灣影響較小，天氣及溫度變化快速，是否會再有較強的冷空氣南下仍有待觀察。而近期在典型東北風下，背風面的南部高雄屏東要稍微留意空氣品質，有機會略差一些。

氣象局則指出，周二白天東北季風減弱，降雨減少、各地溫度回升，但周二晚起又有一波東北季風南下，一路影響至周五，中部以北低溫下探14、15度，這波帶來水氣較多，若溫度跟水氣相互配合下，玉山等3000公尺以上高山有機會下雪。周日起又會有更強一波冷空氣來襲，強度逼近冷氣團等級，預估至少影響到23日。