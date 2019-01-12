影／2傻搶銀行「已打佯驚呆」　改搶郵局警鈴大響嚇到掉槍落網

記者陳凱力／新竹報導

2018年9月21日在新竹發生一起傻賊搶銀行的案件！陳姓、楊姓兩名男子因遭資遣後，缺錢花用，兩人於是商量好一起搶銀行，只是兩笨賊到了銀行才知道銀行已過了三點半的打烊時間，白白撲空了一場，兩人靈機一動，再轉換目標到郵局行搶，卻又倒楣遇到機警的郵局工作人員，還沒搶到就倉皇掉槍逃離，可說是狼狽的很，事後也沒逃過警方的逮捕，新竹地院認日前依共同犯攜帶兇器強盜罪，判兩人2年徒刑。

▲兩嫌供稱，原想搶銀行，只因已過營業時間，故臨時起意轉而行搶山崎郵局。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



33歲陳男、34歲楊男在2018年3月遭到資遣，到9月的時候因為扛不住沒錢用的窘境，於是異想天開計畫搶銀行，只是兩笨賊事先沒打聽好銀行的下班時間竟撲了個空，又把主意打到附近的山崎郵局。兩人帶著是先準備好的玩具手槍到郵局行搶，卻又碰上機警的郵局人員按下警鈴，鈴聲大響後兩人只好夾著尾巴倉皇逃離，在急忙之間卻把玩具手槍遺失在現場。

警方聞訊趕到後立即成立專案小組進行搜查，23日便將犯案陳男與楊男逮捕到案，兩人也供稱，原任職於新竹工業區某公司，2108年3月遭公司資遣後，因積欠債務、缺錢花用，才共謀行搶。兩人一開始欲行搶新豐玉山銀行，只是原以為銀行下午4點關門，趕在關門前一分抵達，卻傻眼發現銀行已打烊，只能另尋作案目標，找上附近的山崎郵局下手。

法官認，兩名被告一時失慮犯加重強盜罪，為法所不容，刑期是7年以上有期徒刑，考量陳男手持兇器令郵局人員交錢未遂，被告楊男在外把風，均未動手傷害人身體及以暴力搜刮財物，若依法判刑2人則應判7年以上徒刑，不符罪刑相當原則，也不合社會法律感情，顯有憫恕之情，依刑法59條減輕其刑，同時衡量兼衡被告2 人坦認犯行之態度，已寄送道歉信給山崎郵局，獲郵局襄理原諒，因此依共同犯攜帶兇器強盜罪判刑2年。