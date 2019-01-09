夢幻粉紅大爆發！武陵櫻花季初三登場　日限6千人、賞櫻專車1/17開搶

▲今年武陵農場櫻花季將於大年初三開跑，花季長達21天。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

每年受到矚目的武陵農場櫻花季將於2月7日大年初三起登場！為了維護賞花品質，自2月7日起至2月27日共21天，實施櫻花季疏運措施。每日進場人數限額6000人，其中住宿遊客1800人，一日遊遊客僅開放搭乘公共運輸或遊覽車前往，限4200人，6條賞櫻專車路線自1月17日開放預售（梨山出發1月11日開放預售）。

▲▼武陵農場2019年1月櫻花現況，山櫻花已偷跑盛開。（圖／武陵農場授權提供）

武陵農場副場長胡發韜指出，今年受到暖冬影響，目前山櫻花及部分昭和櫻已經偷跑開花，預期今年花況將分階段綻放，因此花季時間拉長到21天，跟往年大閱兵的狀況不太一樣。主力昭和櫻及紅粉佳人預估在大年初三起大盛開，後續吉野櫻、霧社櫻、八重櫻則會陸續綻放，即便到了花季尾聲都有櫻花可以賞。

▲武陵櫻花季疏運期間，每日限6000人進場，周邊交通進行全天候管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入。（圖／公路總局提供）

公路總局交通管理組副總工程司李忠璋表示，今年也比照往年規劃櫻花季4大疏運管制，包含每日進場人數6000人（住宿遊客1800人、一日遊團客／公共運輸散客4200人）、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁等措施，周邊交通進行全天候管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入。

▲今年武陵農場櫻花季交通道路管制。（圖／公路總局提供）

在櫻花季疏運期間，住宿遊客可憑武陵農場製發車輛通行證進場，團體遊客透過預約平台登記並換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

▲想賞櫻的民眾，可利用一日遊賞櫻專車進場，車票1月17日開放預售。（圖／公路總局提供）

公共運輸賞櫻專車路線分為【台北市府轉運站－武陵農場】、【宜蘭轉運站－武陵農場】、【羅東轉運站－武陵農場】、【三星鄉綜合運動場－武陵農場】及【梨山－武陵農場】等6路線。採預售方式由國光客運業者窗口（全國連線車站）及超商（7-11、全家、萊爾富）售票，1月17日起開放預售。梨山至武陵農場則於「巴士趣」App或www.bustrip.com.tw網站購買車票及入園門票，訂於1月11日開放預售。

▲武陵農場櫻花季賞櫻專車6路線每日限額。（圖／公路總局提供）

胡發韜說，今年武陵農場櫻花季的住宿，在去年11月1日開放訂房時3分鐘就已經秒殺，想前往賞櫻的民眾可以搭乘公共運輸一日遊走訪櫻花季，或者可以選擇住在大梨山地區，跟旅遊團進入武陵農場。他也特別推薦場內2大賞櫻熱點「兆豐櫻花園」及「古松櫻花帶」，在櫻花盛開情況下，走入這兩處美景，浪漫氛圍更加明顯。

至於228連假（2月28日~3月3日）是否還會規劃延續櫻花祭管制，將由武陵農場針對場內花況綜合評估後，於2月18日前再行對外宣布，以免遊客敗興而歸。