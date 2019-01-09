澳洲至少10國領事館收到不明包裹　警：已排除危險不影響一般民眾

記者張方瑀／綜合報導

澳洲大城墨爾本在今（9日）當地時間下午1點半（台灣時間10點半）至少10個外國領事館與7個大使館收到不明包裹，包裹上疑似寫著「石綿（asbestos）」與「戴口罩（wear a mask）」字樣。目前澳洲警方已封鎖現場與附近街道。澳洲警方尚未公布到底有哪些領事館與大使館收到，據澳洲媒體報導，受影響的至少包含美國、英國、印度、瑞士、德國、南韓、希臘、義大利、巴基斯坦與埃及。

▲印度和法國領事館外已拉起封鎖線。（圖／路透）



澳洲聯邦警察局（AFP）已經針對所有包裹展開調查，但仍未提供包裹發現的具體位置與詳細內容物。知情人士向CNN透露，這些包過並不構成威脅，正在往寄件人方向調查。維多利亞省警方也發布聲明表示，這些包裹具針對性，不會對一般社區民眾造成影響。

英國高級委員會（British High Commission ）發言人證實，該國在墨爾本的領事館收到可疑包裹，目前正與澳洲聯邦警察局保持聯繫。克羅埃西亞駐墨爾本領事館表示，包裹是透過一般普通郵件送達，裡面還有3個小包裹，消防局與警察已經包裹帶走，領事館也未撤離。美國領事館則說，收到包裹後立刻遵照標準程序通知當地政府。

墨爾本是許多外交領事館的所在地，當地媒體《9News》指出，為在該市的印度、德國，巴基斯坦，韓國，義大利和希臘的領事館皆受到影響。稍早也有人看到，醫護人員進入韓國領事館內，還有消防車、警車進入印度領事館。

▼消防員拿著危險物品帶進入韓國領事館。（圖／路透）

