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台灣地理位置太好！去年「領空過路費」大賺22.3億　創新高2原因曝光

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▲▼中華航空,華航,台北市,降落松山機場,飛航,航空業,空中巴士A330-300。（圖／記者季相儒攝）

▲台灣領空過路費收入創新高，賺了22.3億。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

外籍航空飛越台灣領空都會被收取過境服務費（過路費），每架次1萬元，去年全年收取的領空服務費達22.3億元，比2017年首度突破20.5億元大關又再成長8.58%，創下歷史新高。

近來亞洲空運市場蓬勃發展，台灣因為地理位置好，距離亞太地區各個重要都市平均約2.55小時就能飛到，使得不少航空公司會選擇先飛到台灣，再轉進東南亞、東北亞，讓通過台灣領空的飛機數增加。

根據飛航服務總台統計，2018年台北飛航情報區共有22.3萬架次過境，以每架次收取1萬元過路費來算，去年的過路費收入達22.3億元，比起2017年的20.5億元紀錄再創新高，成長8.58%。其中，排行前十名的航空公司分別是國泰航空、大韓航空、香港快運、濟州航空、香港航空、韓亞航空、泰國航空、全日空航空、真航空以及易斯達航空。

光是國泰航空去年一整年就繳交2.57億過路費，佔比11.56%，其次的大韓航空也繳交了1.95億，佔比8.75%，另外，在前十名之中，包含香港快運、濟州航空、真航空以及易斯達航空都屬於低成本航空。

▲國泰航空A350-1000。（圖／記者于佳云攝）

▲根據統計，國泰航空去年繳交給的過路費就達2.57億，排名第一。（圖／記者于佳云攝）

飛航服務總台總台長黃麗君分析，今年收入創新高的原因，第一是韓國飛東南亞航線成長，尤其以濟州航空成長最多，第二就是香港飛日本航線也成長。她說，因為台灣地理位置很好，只要東北亞往返東南亞的航機，台灣是必經之路，對於未來成長趨勢，關鍵則在於日韓兩國與東南亞觀光、經貿發展。

另外，黃麗君說，飛機若過境台灣領空，管制員在交管航機後，就會引導航機走在正確航路，並確保航機間隔離安全，若航機有任何問題或緊急狀況，管制員也會立即提供航機偏航、轉降等因應措施。台灣在飛航管制服務是國際水準，也是讓各家航空會選擇過境台灣的原因。

民航局長林國顯過去受訪時曾提到，外籍航空公司看準台灣地理優勢與未來發展，選擇把台灣當成重要轉運點，近來可以看到，不少外籍航空陸續回歸。去年台灣共有17家業者，開航30條新航線或在原有航線增班，其中以東北亞航線佔4成為最多，其次則為東南亞的3成3。

▲▼紐西蘭航空首航台北-奧克蘭。（圖／紐西蘭航空提供）

▲紐西蘭航空去年重啟台北-奧克蘭航線。（圖／紐西蘭航空提供）

其中包含睽違已久法國航空和紐西蘭航空分別在4月及11月重啟台北－巴黎及台北－奧克蘭直飛航線。另外，還有中華航空的桃園－洛杉磯（安大略）、中國東方航空的桃園－西寧、濟州航空的桃園－務安、台灣虎航的桃園－佐賀、日本星悅航空的桃園－北九州等。

ET快訊
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關鍵字：領空過路費,過境服務費,民航局

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