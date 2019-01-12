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包裹4字出賣他「噴放菊花」！店員妹顫抖憋笑　新竹哥崩潰解釋…笑壞網

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▲▼包裹出賣他「綻放菊花」！店員妹憋笑顫抖　新竹哥崩潰解釋…笑壞網。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲新竹哥一拿到這包裹都傻了，店員妹還討論得很開心。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「看來...我以後只能換間超商取件了...」新竹一名男網友今（12）日一早去超商領網購貨物時，看見女店員捂嘴憋笑拿著包裹出來，由於他剛睡醒還沒有反應過來，想說到底發生什麼事情，結果低頭一看包裹瞬間嚇醒，包裝上印著「人生浣腸」4個大字，他趕緊結巴解釋，但女店員卻一臉不信，讓他超崩潰。

男網友在臉書「爆怨公社」PO文說，女店員A先是詢問「先生，幫我確認一下名字」，還捂嘴憋笑看著他，由於他剛睡醒只呆呆地回「哦，對」，他還以為沒事時，餘光卻瞄見女店員B邊笑邊抖按收銀機，讓他整個超疑惑到底發生了何事。

超納悶的他低頭看了一下包裹，才發現紙箱上印著大大4個字「人生浣腸」，這幾字也讓他似乎看到了人生的跑馬燈；包裝右邊還貼心寫著「20ML X 10粒」超大需求量，彷彿在指控他便祕嚴重到需要常「疏通」，讓他當下整個內心狂飆髒話「X北啊」壓壓驚。

▲▼雙11「阿嬤骨灰罐」6字真經包裹！店員異樣眼光　他崩潰解釋笑壞8000網。（圖／翻攝爆廢公社）

▲別的網友雙11曾收到過「阿嬤骨灰罐」，6字護體送貨員看到都不敢摔了。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO趕緊和兩名店員妹妹解釋說，「裡面其實是燈泡......」，想要可以挽回屁屁的顏面，殊不知一切都是幻想。女店員A聽完後立刻轉頭與店員B說，「妳看吧，我就說形狀是燈泡那種！」語氣極微雀躍，完全不相信是原PO說的話，超肯定紙箱內裝的是「燈泡浣腸」！

看見兩名女店員討論「燈泡浣腸」相談甚歡，沉浸在自己世界裡，害得站在櫃台前的他超尷尬，而且有苦說不出來，讓他內心崩潰說「算了......看來以後要換間超商取件了。」

▲▼雙11「阿嬤骨灰罐」6字真經包裹！店員異樣眼光　他崩潰解釋笑壞8000網。（圖／翻攝爆廢公社）

▲6字真經「南無阿彌陀佛」加持，肯定法力無邊XD。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO超爆笑經歷，引來網友紛紛留言笑說，「賣家陰你」、「結果回家打開發現真的是浣腸......」、「盒子表示：我錯了嗎？」、「想到之前有個和尚訂經書，結果賣家出貨用肉鬆禮盒包裝」、「越描越黑了」。

也有網有分享被黑經歷說，「我也買過機車方向燈，賣家用香煙盒裝」、「我有收過用便當盒包的」、「我上次去拿貨，結果是MSI 1080TI顯卡的盒子吧（看不是很懂），然後小鮮肉店員一直盯著盒子看......」。

►【相關新聞】雙11包裹「阿嬤骨灰罐」6字護體！店員異樣眼光　他崩潰解釋笑壞8000網

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關鍵字：浣腸,包裹,超商取貨,超商,爆怨公社

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