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下雨模式又ON！北北基發「大雨特報」　北台低溫15度濕冷到周三

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲東北季風一路影響到周三，北東轉濕涼，早晚低溫探15度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到東北季風影響，中央氣象局6日針對北北基發布大雨特報，包含基隆北海岸及大台北山區都有局部大雨發生的機率。濕冷的天氣型態將持續維持到周三，北部、東北部一整天濕涼，白天高溫僅20度上下，早晚低溫約下探16度，空曠地區更可能出現15度低溫，不過這波東北風對中南部影響不大，白天仍有25-27度高溫。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局針對北北基發布大雨特報，基隆北海岸、大台北山區大雨機率高。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員陳建安表示，未來一周天氣變化分成三階段，從周日到周三都屬東北季風影響天氣，北部、東北部轉為濕涼，降雨明顯，中部以北早晚低溫探16、17度，空曠地區會再低，約探15度，白天北部、宜蘭高溫也僅有20度上下。中南部則可維持25-27度高溫，但注意日夜溫差大。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲到周三前，北部、東半部都屬濕涼，預計周四東北季風減弱後就會轉穩定。（圖／中央氣象局）

周四東北季風稍減弱，北部地區的雨會逐漸趨緩停歇，整個西半部地區較為穩定，東半部地區由於仍是偏東風的緣故，有零星下雨的機會，整體而言各地氣溫有回升趨勢，北台灣高溫可回到25度以上。但下周六、日可能又會有新一波東北風南下，屆時北台又會再轉濕涼。

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