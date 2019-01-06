一張圖看一周天氣！北台濕涼3天探15℃　周四雨停「全台高溫25℃↑」　

▲一周天氣出爐，北台濕涼到周三，周四雨停回溫明顯。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象局指出，周日至周三持續受到東北季風影響，北台灣濕涼，其他地區早晚涼，但周四東北季風減弱後，氣溫明顯回升，全台高溫都可來到25度以上，水氣減少，各地大多為多雲到晴天氣。

▲周日至周三持續受到東北季風影響，北台灣濕涼，清晨低溫下探15度。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，周日起至周三，持續受東北季風影響，迎風面的北部及東半部地區整天濕濕涼涼，有局部短暫雨，中南部地區則是多雲到晴；溫度方面，各地清晨低溫約15至20度，白天高溫北台灣及花蓮約20至23度，中南部及台東則在24至29度間，中南部地區日夜溫差較大。

周四東北季風減弱，北台灣氣溫明顯回升，其他地區的氣溫也略微上升，整體來說在這天全台的高溫都可來到25度以上；水氣也減少，各地大多為多雲到晴的天氣，只剩下東半部地區仍有小範圍降雨。

但到了周五、六，台灣附近風場為東風至東北風，在迎風面的東半部地區及北部山區有一些局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。下周日則又有另一波東北季風增強，東半部地區及北部地區降雨機率再度上升，中南部維持多雲到晴；北台灣天氣稍轉涼，其他地區則是早晚有涼意，白天舒適的天氣型態。