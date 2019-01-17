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老公霸氣掃6個全家福袋！她一開「神運同花順」驚呆　網：該去簽樂透了

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▲霸氣掃6個全家福袋！她一開「神運同花順」驚呆　網：該去簽樂透了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲真的是一模模一樣樣。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名人夫日前到超商狂買6個福袋，並快速回家讓老婆、女兒開箱，原本滿心期待的妻子，在連續看到6袋百分之百「神複製」的內容物後，瞬間哭笑不得。一堆網友看完發現，自己也是拿到這一包；還有不少人笑虧，「快去買樂透」、「都一樣也挺厲害的」。

人妻在爆怨公社提到，「老公聽店員說，福袋賣完了星期一會補貨，一早興沖沖去買了6袋要讓我和女兒開心，連續開到第6袋，真的一點都開心不起來，裡面的東西一模模一樣樣，真的是66大順。

▲霸氣掃6個全家福袋！她一開「神運同花順」驚呆　網：該去簽樂透了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲不過小紅包不一樣啦XDDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

她無奈表示，6袋都是從不同箱挑選出來的，「這樣的福袋也太誇張了吧！」只見福袋裡清一色是同款飲料、零食及暖暖包，雖然大大小小有8樣，但也沒有什麼特別驚喜的東西；另外，小紅包都是銘謝惠顧，不過在普獎部分，有的是必勝客優惠券、有的是肯德基優惠券，還有兩張為購物金100元。

對此，網友們紛紛笑回，「這運氣不是普通級的」、「奇妙的運氣」、「要買到都一樣的也不容易耶」、「也許第7袋就不一樣了說」；有趣的是，超多人竟然也都是這個組合，直呼「我家兩包跟您的一模一樣」、「我今天買的也是這一包」、「我的也一模一樣！真是哭笑不得」。

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