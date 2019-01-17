兒時超夯餅乾很甜「一層層不同顏色」　現在有陰影！網驚：今天才知名字

▲左上角那一包古早味餅乾，鬆軟而甜膩，有趣的是絕大多數人兒時愛吃，卻都不知道名字！（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣6、7年級生小時候有款餅乾十分流行，一層一層的有不同顏色，吃起來鬆軟、甜膩，目前市面上較少出現，是一代人童年的美好回憶。近日有位方姓媽媽在「爆怨公社」貼文，表示很愛這種名為「哈士條」的古早味零嘴，但萬萬沒想到某天晚上發生一樁悲劇，「它的存在，在我的生命中，有了新的涵義。」

方媽媽說那天晚上她吃著哈士條，而讀高職的女兒正在用Line和同學電話聊天，2人同時在房間內開啟了滿是意外的對話，正是「旁觀者迷、當局者清」。

女兒：媽咪，妳在吃哈士條嗎？

方媽媽：對啊！

女兒同學：哈士條？

女兒：對呀！你沒吃過嗎？

女兒同學：哈四條？一條不夠，要哈到四條？

▲方媽媽正吃著懷舊零食，沒想到讓女兒的同學誤會了！（圖／翻攝爆怨公社）

話語聲落下瞬間，伴隨著女兒同學限制級、邪惡的笑，媽媽馬上懂了背後的隱喻，「害我現在吃這東西怪怪的。」她無奈又好奇，是現在小孩的思想太邪惡，還是他們想像力豐富呢？「求哈士條心理陰影面積」、「好吃的零食，有了邪惡的諧音名。」

文章貼上網，引起一陣熱烈討論，不過絕大多數網友驚呼現在才知這零食的名字，「我吃過，但是我根本不知道它叫哈士條」、「這不是叫香蕉餅嗎」、「那東西明明叫哈士奇」、「這不是夾心酥嗎」、「我都說那個一層一層甜甜的那個啊」、「吃這餅乾這麼久，還真不知道這叫什麼」、「我以為這叫威化餅」、「我都叫它很甜的夾心酥」、「從小吃到大就是不知道他的名字」。

▲有網友貼出零食的包裝，真正的名字果真是「哈士條」。（圖／翻攝爆怨公社）

儘管小時候不知道真正名字，但那樣的美味讓眾網友留下深刻印象，「一層一層撥開吃的舉手」、「童年的回憶欸，我怕下次我直接含四條」、「這沒有夾心酥這麼脆、有點甜，是童年回憶」、「喜歡那黏在嘴巴上的感覺」、「小時候的回憶有香蕉味道，甜甜的咬下去軟軟的會融化，好懷念」、「很甜，但有懷念的味道。」

記者實際查詢，市面上仍有不少專營懷舊零食的店家有售哈士條、哈士餅，特色是吃起來鬆鬆軟軟、甜味十足，價格落差頗大，1小包180公克從50元到百元都有；大包裝則普遍便宜，3000公克約3、400元。

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