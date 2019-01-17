堂姊去年徵友文稱「很喜歡小孩子」　網友諷刺：是不是少了幾個字

▲ 堂姊說自己很喜歡小孩，網友滿頭問號 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

台南虐死案引起全民公憤，17歲狠母遭移送少年法庭裁定收容，而聯手施暴的堂姊、堂姊夫及李姓男友人今日凌晨裁定羈押。4人臉書紛紛被起底，堂姊去年5月在單身交友社團發的徵友文也被挖出，她除了自稱「誠實不欺騙」、「顧家孝順」之外，還說自己「很喜歡小孩子」，與現實有很大的出入，也讓網友滿頭問號諷刺「是不是少了一個『打』字？」

生母堂姊黑歷史越挖越深，不但有人指稱她曾涉及虐貓事件，還有網友挖出她去年5月疑似在臉書交友社團的「徵友文」。堂姊內文不但說自己「對感情負責、誠實不欺騙」，還說自己顧家孝順，「很喜歡小孩子」，想找一個對她專一的人，一起結婚生子，「創造屬於我們的未來」。

文末她還寫道，「也許我有著不美觀的外表，但我給的也許是別人給不了的」，並承諾會努力減肥，還大嘆「找到對的人好難」。

▲ 去年5月徵友文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友看了表示，「應該是很喜歡（虐待）小孩吧」、「是不是少了一個『打』字」、「人醜沒關係，心醜才是最可怕的」、「滿頭問號耶」、「騙很大欸」、「還真敢講，聽不下去」。

另外還有網友起底堂姊和堂姊夫從交往到結婚進度超快，在一起100天就登記結婚，平時的臉書發文也是兩人曬恩愛、到處吃喝玩樂的照片。遭聲押時，堂姊表示「我去年12月才流產，應該屬於生產後未滿2月的情形，是不是可以不用被羈押」，但法官檢視刑事訴訟法第114條第2款「懷胎五月以上或生產後二月未滿者」，認為她是流產，不符合該款內容，裁定羈押。

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