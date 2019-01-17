「涵涵～妳昧鄧來沒」　她深夜下班沒半通阿嬤未接來電！故事萬人哭慘

▲楊小姐和阿嬤的合照，祖孫倆感情非常好。（圖／楊小姐提供／下同）

記者陳俊宏／台北報導

「我回到家已經快凌晨12點，阿嬤還坐在客廳沙發等，她騙我說她睡不著。」高雄一名楊小姐深夜11時下班打開手機，卻沒有半通阿嬤的未接來電，她分享祖孫倆的感人故事讓上萬網友落淚。她今天（17日）接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「工作固然重要，但若有空還是撥通電話報平安，也要珍惜有人等我們回家，不要跟我一樣說出後悔的話。」

楊小姐在「爆怨公社」臉書社團說，兩年前剛從台南調職回高雄，正巧遇到過年大檔，年前一個月幾乎每天都是快深夜11點才離開公司，「當時只要超過22：30手機就會響，電話的另一頭傳來阿嬤的聲音：『涵涵～妳昧鄧來啊沒？戈抵公司嗎？甘嘸昧回家？（妳要回來了嗎？還在公司嗎？要回家了嗎？）』。」

▲▼楊小姐說，只要太晚下班又會被阿嬤問要回家了沒，不知不覺也就習慣在深夜10時半接到阿嬤的電話。

楊小姐表示，有時因貨拆不完，事情多又回不了家，情緒一上來很「阿雜」就回，「吼我還在上班，妳不要打來啦」，「阿嬤就會緊張地說：『賀賀賀！哇麥卡麥卡！咖緊鄧來（好好好，我不要打電話，妳趕快回來）』。」

楊小姐指出，雖阿嬤嘴上這麼說，但只要自己隔天太晚下班，又會被阿嬤問要回家了沒，不知不覺也就習慣在深夜10時半接到阿嬤的電話；2018年初過完年沒多久，阿嬤去世了，因事出突然來不及跟阿嬤說再見。

楊小姐說，之後因留職停薪，有半年不必因工作忙碌而晚回家，漸漸淡忘接到阿嬤電話的感覺；直到16日深夜11時下班，與同事踏出漆黑的公司，「我才驚覺手機怎麼這麼安靜？怎麼沒有電話了.....打開手機，一通未接也沒有.....我現在還在等，等看看會不會有電話，等看看會不會有熟悉的聲音，問我：『涵涵～妳昧鄧來沒』？」

▼楊小姐與丈夫、阿嬤的合照，她說，「阿嬤很疼我先生，我先生前幾年開盲腸手術，我阿嬤看到他都會問先生的身體狀況，還會煮魚湯給我先生喝。」

▼楊小姐在阿嬤過世兩周後生下兒子，她說，這張照片是請網友幫忙合成阿嬤抱曾孫。

「現在很後悔當時這樣跟阿嬤說話 ，我真不懂事」，楊小姐感嘆，「有人等是幸福的，晚下班的各位找時間跟家人報平安吧。」

楊小姐今受訪時回憶，阿嬤後期生病有點失智，但都會記得她和妹妹的電話，「只要我們太晚回家，阿嬤就會打電話問並坐在客廳等我們」；那次阿嬤打完電話，「我回到家已經快12點，阿嬤還坐在客廳沙發等，她騙我說她睡不著。」

楊小姐強調，「我不是每次接到阿嬤的電話都會這麼兇的回答，雖然只有一次不耐煩的回應，卻是我心中永遠的遺憾。」她說，阿嬤去世前，「我最後一次去醫院探望她時，她都會惦記我肚子裡的小孩，還告訴我：『醫院細菌很多，妳懷孕不要來啦』！」

▲▼阿嬤開心在沙雕前拍照，照片也成了楊小姐的手機桌布，只要點開就能看到在天上的阿嬤。

楊小姐說，阿嬤去世後兩周，她的兒子就出生了，「阿嬤差兩星期就可以見到曾孫」。她也希望用自己的例子呼籲社會大眾，「工作固然重要，但若有空還是撥通電話報平安，也要珍惜有人等我們回家，不要跟我一樣說出後悔的話。」

楊小姐的發文不到半天獲得超過1.6萬人按讚，許多人感動地說，「我突然也想念爸爸打給我的電話！嗚嗚」、「鼻酸了，有人等是幸福的，真的」、「心好酸⋯害我也想哭了」、「愛要即時，盡善盡孝不能等」。