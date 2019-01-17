走廊深處「飄人影」！他驚一下…走近看超烏龍　網笑噴：它在等你

▲走廊深處那個影子是什麼？！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人都曾親身經歷過靈異事件，遇到事情的當下，雖然「對方」可能沒有惡意，但是碰到的人還是會覺得很害怕，不過偶爾也會有烏龍的時候。一名男網友回家時，經過走廊，突然隱隱約約看到深處似乎有人站在那，讓他「驚了一下」。結局則讓網友笑翻，「我等著你回來～我等著你…把我收進衣櫥裡」。

一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出走廊的照片，只見深處似乎有「一個人」站在那，而且看起來好像沒有腿，直接飄浮在半空中；「對方」就這樣靜靜地待在原地，姿勢還有一點駝背、身影很單薄。

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▲原來是原PO媽在晾衣服啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO接著往前走要一探究竟，看到對方的真面目後忍不住直呼「雨天衣服沒乾，感謝老媽拿進來晾乾，但我還是被驚了一下，以為是誰在那邊」。原來走廊深處的影子就是曬衣架和掛了一排的衣服，遠遠、暗暗地看起來還真的很像是「好兄弟」。

看到照片後，網友紛紛笑說「他在呼喚你…去把它收進衣櫥裡」、「有時候很慶幸自己眼睛不好，就不會胡思亂想了」、「我會嚇到定格」、「還好媽媽沒有在旁邊放電風扇」、「有風吹的話，我大概就哭爸哭媽了」、「感覺以後都在那邊掛一件白色的，可以防小偷」。

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