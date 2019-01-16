2018城市好旅宿評比　嘉義縣榮獲特優

▲▼嘉義縣各大民宿飯店於城市好旅宿評比獲特優。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

交通部觀光局辦理2018年城市好旅宿評比，嘉義縣繼2017年再度榮獲「特優」的佳績，今年度參與評比共22個縣市，與台北市、高雄市、臺東縣及澎湖縣並列特優，預計在2019年觀光節慶祝大會中頒獎。



交通部觀光局為提升各縣市政府對於所轄旅館業及民宿之管理成效與重視度，辦理2018年度城市好旅宿評比作業，透過評比小組委員共識討論，對22縣市評比排序，共同討論及增強地方基層管理旅館業及民宿的效能，提升旅客優質旅遊及住宿品質。

嘉義縣文化觀光局在旅宿管理及輔導方面，均已投保公共意外責任險外，旅宿稽查率也超過100%，且積極輔導符合條件的業者取得資格，透過民宿設立說明會與輔導課程，提升整體旅宿業的服務能量，尤其嘉義縣旅宿業的社群網路更發揮聯絡合作的功能，深獲評審肯定。



文化觀光局局長許有仁表示，「住宿」是旅遊中重要的一環，因此，提供遊客安全、舒適、衛生、貼心的旅宿服務，保障消費者權益，讓每個遊客來嘉義縣旅遊能留下美好回憶，是本縣辦理旅宿業管理及輔導的重要理念及目標。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣前二年城市好旅宿評比，分別獲得「優等」及「特優」等成績，今年再度蟬聯「特優」的佳績，非常感謝交通部觀光局及委員們對於工作團隊的績效與努力給予相當大的肯定，未來也將持續精進努力，致力於提升旅宿業的管理輔導績效，讓前來旅遊的旅客都能獲得優質、安心的住宿服務。