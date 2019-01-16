快訊／肉圓媽現身！　遞狀提告離婚爭兒監護權：只想保護兒子

突發中心／台北報導

「肉圓惡爸」的家暴案引發全台公憤後，受害妻16日上午遞狀提告離婚。而妻子透過律師發表聲明表示，狠不下心撕裂父子情感，更不樂見私刑發生，「我不是完美母親，大家可以檢討我，但現在我只想保護兒子」，今天過後、未來不再對外發言，交由司法處置，最後呼籲社會可以關注家暴，期許受害者都不要隱忍，勇敢站出來保護自己和家人。

▲肉圓媽遞狀提告離婚。（圖／記者林裕豐攝，經變色處理）

律師代表肉圓媽媽發表聲明提到，影片PO網是希望能夠司法公權力重視，但不樂見私刑發生，今天情況是我們始料未及，身為母親不要讓兒子覺得暴力可以解決問題，從來沒有想說要把私事公開，但各種謠言造成二度傷害。

律師聲明提到，肉圓媽看新聞才知丈夫的薪水13萬，丈夫在每次施暴後就會對小孩非常好，平常都會對他們很溫柔，讓他們有希望、有期待，委屈求全維持一個完整家庭，與丈夫有多次溝通心理諮詢治療，但對方仍堅持不同意、沒有就醫，「自己犯的錯就是沒有狠下心，抱著期待，因此卸下心房，覺得一切有所好轉」。

▲肉圓媽聲明稿。（圖／攝影中心記者攝，點圖可放大）

肉圓媽提到，丈夫私底下都沒有抱歉或是懺悔，現在則是希望帶兒子在安全環境中成長。她也說，和丈夫說好固定7萬家用現金是包含所有開銷、雜支，包括丈夫喝酒費用，只留下部分現金使用，剩下都會放入固定帳戶，這是與個人存款分開的，想反駁那些不實的指控。

肉圓媽媽最後當場淚崩，「謝謝大家的鼓勵支持！我們都有收到，不希望大家因為我們有受傷，希望讓可以讓所有遇到這樣遭遇的人相信司法，也讓司法可以更正視這樣狀況，讓有相同遭遇的朋友可以勇敢站出來，希望我可以為孩子可以走出我們自己生活，謝謝大家」。

律師則是指出，這次案件在派出所等待多時，程序還沒處理好，也沒有報案三聯單，認為政府應該要加強家暴案件處置，不希望社會還有受害者，不再有傷害發生，「肉圓爸」私底下沒有道歉，只有透過媒體道歉，此次到法院是協助受害者訴請離婚、申請保護令。

受害的媽媽16日在律師陪同下到新北地方法院遞狀訴請離婚，並發表聲明：

【半年的和平，讓我卸下心防】

2017年10月，先生持鐵棍對孩子施暴後，我開始萌生必須獨力的念頭，所以我開始找尋各種進修管道，想辦法讓自己能獨力養家。因2017年10月的鐵棍棒打兒子後，先生有半年的時間都未再施暴，而我內心也感到踏實、萌生信任感，覺得一切都有了好轉。於此同時，我的進修課程也開始有許多出國進修、考察的機會，這也是我12年來第一次有機會為自己和兒子做積極的準備。一開始先生曾反對，但是經過充分溝通後，先生和兒子也很支持，我才放心出國進修，而進修的花費，也都是用我過去工作的存款，那7萬元，我分毫未曾挪用於進修。

【我不是完美的母親，大家可以檢討我，但現在我只想保護孩子】

這12年來，我犯了很多錯，我錯在識人未清，錯在未能一開始就狠下心，錯在一時的信任，錯在還想再賭一次所謂完整的家庭。但如今我醒了，我不想再賭，我只希望帶著兒子在安全的環境中成長。這次事件的發展我始料未及，也希望事件對孩子的傷害到此為止，今天過後，未來我們將不再對外做任何發言，一切交給司法處置。

完整聲明 ►►► 肉圓惡爸只在媒體前道歉 妻1260字聲明全文：我錯在識人未清