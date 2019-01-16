台南女童生前模樣曝光　外婆邊看影片邊哭：棠棠真的很可愛...

地方中心／台南報導

台南市15日驚傳歲女童遭親生母親虐死案件，再度引起全民共憤，紛紛包圍警局，想找出涉案的4人算帳。女童的外婆也出面痛斥女兒「我把孫子交給妳，妳他Ｘ怎麼顧的，一條命就這樣不見，妳最好給我們一個交代！」更拿著女童生前照片，泣不成聲表示「我們棠棠真的很可愛！」

▲台南虐童案，外婆出面受訪。（圖／記者洪正達翻攝）

女童外婆出面受訪表示，女童生父國中畢業後就沒再繼續升學，以打零工為生，兩年前與16歲的女兒登記結婚後，她曾要求女婿每個月拿出1萬元的扶養費用，但女婿卻拿不出來，女兒婚姻維持了1年多，便以離婚作收，沒想到現在會發生這種事。

▲外婆看著女童照片泣不成聲。（圖／記者洪正達翻攝）

女童綽號棠棠，外婆拿出她生前的影片，泣不成聲的說「我們棠棠很可愛」影片中可以看到，女童白白嫩嫩的身影，跟在大人身邊玩耍，還不時調皮的拉扯大人的頭髮，模樣相當可愛。

▲受虐女童生前可愛模樣曝光。（圖／記者洪正達翻攝）

全案目前由警第五分局偵辦中，女童母親向警方供稱，因小孩中邪不好帶，不停哭鬧才動手打她，不知道她會突然昏厥，也不知道孩子會突然死亡。女童大體已移往台南市立殯儀館，警方經漏夜偵訊後，依殺人罪嫌將這對男女送辦。

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