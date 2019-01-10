嘉義縣推動無現金支付　民眾享受行動支付便利性

▲▼ 嘉義縣政府推動無現金支付，未來民眾將可享受行動支付帶來的便利性。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

無現金大學生活城計畫主任卓瑩鎗10日下午針對「智慧城鄉無現金大學生活城計畫」拜訪嘉義縣政府，向縣長翁章梁等人說明計畫執行現況及交換實務經驗，並討論可應用於縣府施政的創新智慧科技，達到縣府、企業與地方三贏。

行動支付在數位經濟時代已是未來發展趨勢，嘉義縣決定跨出一大步，希望透過智慧城鄉無現金大學生活城計畫中推動校內與周邊商圈開始的無現金環境，經由新事物接受度高的年輕族群進行推廣體驗，並將行動支付應用服務的建置、營運與研發經驗，擴展至鄰近縣市。

這項計畫將對嘉義縣的數位經濟有很大的幫助，運用多元支付整合機感應各種支付工具，設置物聯網販賣機、扭蛋機、咖啡機等型態的商業模式，搭配物聯網人潮大數據天線和雲端智能POS系統的智慧零售革新。

卓瑩鎗表示，現金大學生活城之多元支付機建置行動、應用場域之各項工作進展議題外，另就台灣票據交換所之嗶嗶繳APP協助各縣市政府規費、大專校院學雜費線上繳交等實績予以鼓勵。而「智慧城鄉無現金大學生活城計畫」將在1月22日舉辦嘉義縣第一場招商說明會。

翁章梁表示，普及行動支付和偏鄉創生是國家發展數位經濟的重要政策，透過多項大型活動積極推動多元支付，已成為多個場域典範，也會帶動產業新商機，讓民眾可享受行動支付帶來的便利性。

此外，針對無現金大學生活城專案為推廣多元支付機普及，店家初期導入多元支付機，計畫將提供適用期間的多項優惠。希望能幫助跨足智慧零售校園、商圈，或是意願提供場域的賣場。