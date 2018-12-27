嘉義縣全國首創農耕機具加裝濾煙器　改善縣內空氣品質

▲▼嘉義縣全國首創農耕機具加裝濾煙器。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導



嘉義縣全國首創農耕機具加裝濾煙器27日召開記者會，由嘉義縣長翁章梁、環保局長石秉鑫出席。因嘉義縣為農業大縣，因而更加重視空氣品質，希望藉由全國首創農耕機具加裝濾煙器，未來可以大範圍的使用。

由縣府和台糖公司攜手合作的農耕機具加裝濾煙器，具有即時接收傳輸監控功能，包含耕耘機行駛軌跡圖、濾煙器壓力監控、濾煙器溫度監控，可讓濾煙器操作狀況確保濾煙器於最佳操作狀況，展現農耕機穩定的使用性；機具排煙除污率高達99%、不透光率檢測維持0.03m-1，每台農耕機削減PM2.5約0.19公噸/年。

台灣地區以柴油引擎為動力的農耕機械，合計高達十六萬六千餘部，經國家標準類號D3174柴油車無負載急加速排煙試驗法，卻有超過一半的農耕機無法符合檢驗標準，安裝前不透光煙度8.2m-1，相當於27輛5期公車之排放量。



嘉義縣環境保護局於2017年1月21日替阿里山小火車安裝濾煙器，至今已有2年的使用時間，排煙的處理效率高達96%以上，展現濾煙器穩定的執行能力，未來本縣農耕機如能安裝簡易又快速的濾煙器，將會大大地提升嘉義地區的空氣品質。

翁章梁表示，縣府配合台糖推出全國首創第一部的裝濾煙器農耕機，將帶領高效率的除污能力和穩定的執行能力，然而只是一個初步的開始，希望未來大家都可以重視PM2.5的汙染源，讓嘉義縣成功的一小步，推廣至全台改善空氣品質的一大步