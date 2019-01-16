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肉圓惡爸只在媒體前道歉　妻1260字聲明全文：我錯在識人未清

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記者林裕豐／新北報導

新北市蘆洲一名42歲林姓男子，因為孩子幫忙買晚餐，但「肉圓沒加辣」，讓他酒後氣得爆打小孩和媽媽，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺，16日上午，受害的媽媽在律師陪同下到新北地方法院遞狀，訴請離婚，媽媽也首次說出她的心聲，她謝謝大家的鼓勵，希望不要在有人因為家暴受害，媽媽也澄清，每個月七萬是家用，並不是她拿去花，甚至家裡裝潢時，她也是從以前存款拿出來支付，對於肉圓惡爸之前的道歉，媽媽表示，他並沒有來跟她道歉。

▲▼變色版。肉圓媽遞狀提告離婚。（圖／記者林裕豐攝）
▲媽媽在律師陪同下到新北地方法院遞狀，訴請離婚。（圖／記者林裕豐攝，經變色處理）

聲明全文：

非常感謝所有關心我們母子的網民，各界的溫暖，我們都收到了。一開始會將影片PO網，我們只是希望能獲得司法與公權力的重視，但我們並不樂見私刑的發生，事情發展至今我們始料未及，畢竟身為母親，我不希望讓兒子覺得暴力能夠解決問題。訴諸網路的原意本只希望法治單位不要輕忽，從未想過將家中其他私事狀況公開，但如今各種謠言逐漸造成二度傷害，我才決定出面做一次性地說明。

【結婚12年，我看到新聞才知道丈夫薪水是13萬】

剛開始先生在家族企業上班的的收入是3、4萬，當時我在醫院護理工作有收入，所以足以支應生活。雖然夫家多次表示希望我不要工作在家帶孩子，但我希望能保有這份工作的熱忱，下班後也都親自帶小孩。直到婚後兩年我罹甲狀腺癌，手術、治療後，於是接受家人的建議全心在家相夫教子。後來先生的薪資調高為7萬，我們夫妻說好，每月的七萬都是用固定家用現金，支應生活所有開銷，包括家用、學費、保險及其他所有雜支，包含丈夫娛樂及喝酒的費用也都是從這7萬支出。平時會留下部分現金使用，部分放入固定帳戶，支應家中其他，這個帳戶是單獨的，和我個人的存款也是分開的。甚至2016年家裡需要裝潢翻修，也是我從過去護理工作存下來的錢支付的。有報導誤導大眾「每月給我七萬私用」，是不實的指控！

【我起初曾經通報，但錯在婦人之仁】

爸爸每次施暴後就會有一段時間對孩子很好，平時對我們也很溫柔，讓我們覺得還有希望，基於我真的狠不下心撕裂孩子與先生的情感，且希望維持一個完整的家庭，所以決定再為婚姻做努力，並多次和丈夫溝通想一起去做心理諮詢及治療，但終因丈夫不同意而未就醫，這是我犯的第一個錯，未能及時狠下心來結束它，抱持了錯誤的期待。

【半年的和平，讓我卸下心防】

2017年10月，先生持鐵棍對孩子施暴後，我開始萌生必須獨力的念頭，所以我開始找尋各種進修管道，想辦法讓自己能獨力養家。因2017年10月的鐵棍棒打兒子後，先生有半年的時間都未再施暴，而我內心也感到踏實、萌生信任感，覺得一切都有了好轉。於此同時，我的進修課程也開始有許多出國進修、考察的機會，這也是我12年來第一次有機會為自己和兒子做積極的準備。一開始先生曾反對，但是經過充分溝通後，先生和兒子也很支持，我才放心出國進修，而進修的花費，也都是用我過去工作的存款，那7萬元，我分毫未曾挪用於進修。

【我不是完美的母親，大家可以檢討我，但現在我只想保護孩子】

這12年來，我犯了很多錯，我錯在識人未清，錯在未能一開始就狠下心，錯在一時的信任，錯在還想再賭一次所謂完整的家庭。但如今我醒了，我不想再賭，我只希望帶著兒子在安全的環境中成長。這次事件的發展我始料未及，也希望事件對孩子的傷害到此為止，今天過後，未來我們將不再對外做任何發言，一切交給司法處置。

【希望社會關注家暴，也期許所有受害者不要隱忍】

最後希望藉由這次的事件，能讓社會正視在家暴中，所有受暴者的困境，無論從經濟上、資源上、資訊上及法律上的匱乏與無助，也由衷希望所有面臨家暴的朋友能夠勇敢保護自己和家人。
非常感謝各界所有的鼓勵與建議，讓我更堅定自己應該要好好面對所有的挑戰。再次感謝大家！

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關鍵字：肉圓惡爸,家暴,痛打,媽媽,他沒跟我道歉

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