地方 地方焦點

防堵非洲豬瘟畜牧場違法收受廚餘　台南市府查獲重罰不寬貸

▲為防堵非洲豬瘟，市府跨局處啟動高頻率聯合稽查，嚴禁畜牧場收受廚餘餵養豬隻。（記者林東良翻攝，下同）

▲為防堵非洲豬瘟，市府跨局處啟動高頻率聯合稽查，嚴禁畜牧場收受廚餘餵養豬隻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為防堵非洲豬瘟疫情風險、強化畜牧防疫安全，台南市政府已公告全面禁止收受廚餘及動物性廢渣作為豬隻飼料，市府團隊持續加強聯合稽查，2026年首波行動即於仁德區查獲某畜牧場違法收受廚餘情事，當場依《動物傳染病防治條例》及《廢棄物清理法》裁罰，展現市府防疫零容忍決心。

環保局指出，市府已於2025年11月20日公告「禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用」，並於2025年12月30日函知各畜牧場，自2026年1月1日起全面取消其收受廚餘及動物性廢渣之再利用機構資格。

為避免政策出現破口，環保局已會同農業局、動保處等單位達成共識，啟動每兩週一次的高頻率聯合稽查，全面監控廚餘及動物性廢渣流向，從源頭阻斷防疫風險。

▲為防堵非洲豬瘟，市府跨局處啟動高頻率聯合稽查，嚴禁畜牧場收受廚餘餵養豬隻。（記者林東良翻攝，下同）

環保局表示，2026年首波抽查共稽查7家畜牧場，於仁德區查獲某畜牧場業者無視公告禁令，違法收受廚餘及動物性廢渣。相關行為已嚴重挑戰防疫底線，除依法裁罰外，也將持續追蹤，防止其再以任何名義從事違法行為。

環保局強調，廚餘及動物性廢渣若未妥善管理，極易成為非洲豬瘟等重大動物傳染病的傳播媒介，不僅危害畜牧產業，更衝擊公共利益。市府對於任何無視法令、心存僥倖的違規行為，將持續加強跨局處聯合稽查，從嚴、從速查辦，確保本市環境安全與畜牧產業永續發展。

防堵非洲豬瘟畜牧場違法收受廚餘　台南市府查獲重罰不寬貸

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

