推動山海圳國家級綠道　打造「獨嘉」觀光路線

▲▼嘉義縣積極打造具有歷史、有古蹟、有風景、有生態姓的國際綠道 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

台灣千里步道協會在執行長周聖心率領下，1月9日上午針對「山海圳國家級綠道推動計畫」拜訪嘉義縣政府，尋求地方政府合作打造獨嘉觀光旅遊路線，縣長翁章梁指示嘉義縣境內的跨局處或部會協調由文化觀光局對口，秘書長羅木興為推動召集人，共同打造這條獨具歷史、古蹟、風景與生態獨家廊道。

在民間組織的倡議下，行政院2018年核定7條國家級綠道，其中「山海圳」、「水圳」、「糖鐵」3條國家級綠道都含蓋在嘉義縣境內，「山海圳」被行政院指定列為優先推動計畫。

周聖心指出，「山海圳」路線自台南台江國家公園起，溯鹽水溪穿過嘉南平原，通過西拉雅國家風景區抵達嘉義縣大埔鄉，從阿里山腳下的南三村(山美、新美、茶山)通往達邦、特富野大社，到達台灣的心臟—玉山，總長171.18公里，路徑分為古道、山徑、產道與公路。

千里步道協會表示，這條路上有2個國家公園、2個國家風景區、1個國家森林遊樂區、2個縣市政府，超過3個中央單位共同管轄，沿途人文歷史悠久、觀光資源豐富，「有歷史、有古蹟、有風景、有生態」，完全符合建構綠道條件、甚至是世界遺產中「文化路徑」的概念。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，曾文水庫大埔鄉山光水色、南三村保存與發揚的鄒族獵人文化、藍色里佳部落，以及保存國家重要民俗的達邦和特富野，不但有豐富的人文，更有優美的環境，如達娜伊谷、特富野古道等，是全國獨家兼具環境生態保育的觀光旅遊路線，也符合翁章梁「山海共榮」的觀光構想。