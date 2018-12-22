嘉義縣防疫大作戰　防疫人力拉警報

▲▼ 嘉義縣防疫大作戰，防疫人力卻因業務增加拉警報。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導



中國大陸的非洲豬瘟疫情持續延燒，我國已進入全面警備狀態，嘉義縣家畜疾病治所同仁22日在農業處長許彰敏及嘉義縣獸醫師公會理事長鄭炎星帶領下，祭拜設在防畜所後方的獸魂碑，祈願臺灣免於動物浩劫，呼籲全民防疫，共同守護台灣。

大陸疫情頻傳，包括非洲豬瘟、炭疽病、禽流感等疫情不斷，我國全面警戒，中央、地方及畜牧產業團體加強戒備，全面防堵疫情入侵，惟違規入關案件頻傳，顯示一般民眾仍欠缺防疫觀念，讓第一線防疫人員與畜產業者憂心不已。

嘉義縣政府指出，中國8月間爆發非洲豬瘟疫情，縣長張花冠立即指示跨局處單位共同防堵疫情入侵，為利疫情分析，以科技化管理方式盤點及建立縣內養豬場google分布圖，並積極協助加強邊境防控作為。

根據縣產業分布與特性，嘉義縣訂定專屬嘉義縣非洲豬瘟緊急應變手冊，包含廚餘養豬戶清查與稽查、防疫物資盤點、緊急聯絡名冊及各單位權責分工與動物屍體處理等，都已預先規劃，疫情發生時能及時啟動相關應變及屍體處理作業。

家畜所表示，嘉義縣畜牧產業排名全國第五，20位獸醫師執掌所有家畜、家禽、水產動物等傳染病防治與公共衛生工作，肩負第一線動物防疫重任。

由於87年起新增動物保護業務，家畜所只能以既有動物防疫人力為基礎辦理相關業務，尤其動保案件常須面對日夜通報的緊急救援與民眾檢舉案件，零撲殺政策執行後，流浪動物引發的公共安全問題頻傳，同仁面臨來自各方的壓力，導致現階段人力流動頻繁。

家畜所掌管地方基層防疫與動物保護等業務，一旦爆發重大動物疫情，依規定須執行撲殺，若台灣爆發非洲豬瘟疫情，將是全民共業，經濟損失與社會成本將難以估計。



家畜所強調，基層防疫人員可能面對的是百萬豬隻撲殺作業與屍體處理，還有後續管制與防疫，事關重大，防疫不應只是防疫人員與養豬相關業者，社會大眾更應全力配合。