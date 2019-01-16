「交人出來」正義鄉民圍殯儀館怒討公道　警：我也是為人父很痛心

▲台南虐童案傳出後，民眾一早包圍殯儀館。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／台南報導

台南爆發虐童致死案件，引發憤怒民眾包圍警局！而16日上午檢查官到殯儀館相驗女童屍體時，更有大批民眾聚集在現場，相當氣憤的要警方交人出來。警方見到民眾也不斷勸導離開，並提到「不要生氣！我也是為人父母，也知道這件事情，也很痛心，但現在司法已經介入」，嫌疑人也不在這邊，請離開現場，避免影響其他喪家。

警方提醒現場民眾，由於現在嫌疑人不在殯儀館，目前檢察官只負責司法相驗，麻煩不相干人員請解散，並多次強調「嫌疑人不在這邊（殯儀館）」，請大家可以先解散，全案交由司法，各位稍安勿躁。不過，現場民眾仍止不住憤怒，相當氣憤，要警方交出人，想要幫女童討回公道。

▲李姓女童疑遭17歲生母李女等人虐傷致死。（圖／翻攝自臉書黑色豪門企業）

警方調查發現，1歲李姓女童因容易哭鬧，經常被薛女及堂姐夫婦及同住李姓男子等涉嫌毆打，令承辦員警十分心痛憤怒，且案發後在住處勘查蒐證時，有查扣愛的小手、藤條、水管等疑似管教用具，從死者身上的新舊瘀傷來看，疑似長期受虐，但警方從未接獲相關家暴等報案。針對這起不幸事件，社會局嚴厲譴責對女童痛下毒手的人，全案警方已以殺人罪嫌移送偵辦，社會局也已立即對女童同住的生母等4位嫌疑人，依兒少法等提出另外的告訴。

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▼台南女童遭虐死，第五分局副分局長郭永益出面說明。（圖／記者林悅翻攝）