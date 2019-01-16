起底20歲堂姊！IG愛曬露奶照「想..」露半球　網酸：噁心...想什麼？想揍妳

地方中心／台南報導

永和托嬰中心、肉圓事件才剛稍平息，沒想到台南15日又發生一歲女童遭小媽媽、堂姐夫妻及同居人虐死悲劇。激憤民眾除了到分局前堵人，同時也灌爆4人臉書；其中網友肉搜出堂姐IG、臉書，發現她除了愛曬露奶照、搞怪變裝之外，甚至之前還曾因虐貓被網上熱議。

▲小媽媽堂姐與小媽媽聯手虐死女童。（圖／翻攝自當事人IG，下同）



一名李姓女童15日晚間因呼吸微弱，被17歲小媽媽及其友人送到醫院，經搶救後仍宣告不治，而醫護人員發現女童身上多處傷口，懷疑是家暴案件，通報警方。經警方初步調查，小媽媽、堂姐夫妻及同居人都有動手打小孩，且讓人心疼的是，在屋內還帶回疑似施暴工具的愛的小手、藤條、塑膠管。

案件爆發後，許多民眾相當生氣，怒到分局要揍人，其中動手之一的20歲堂姊就被網友肉搜，臉書、IG遭到大量洗版，過往的黑歷史也遭起底。臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」就有網友透露，她之前才在社團驚傳虐貓「現在進階到虐童致死真的垃圾」。

▲IG幾乎都是曬奶照。



從IG也可以發現堂姐非常愛曬露奶照，有一張甚至露出整個渾厚的半球，幾乎快要曝光，並寫道「想..」，讓人充滿遐想空間。不過網友並不買單，紛紛在貼文下方留言「你的體重不知道有沒有跟你的良心一樣成正比」、「噁心」、「殺死小孩好玩嗎？胖妞出來面對，繼續吃阿，可憐」、「想...想什麼？想揍妳啦」。

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