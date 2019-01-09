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17歲女兒70D太豐滿！媽怨發育部位「長胸不長高」...網領號碼牌：岳母我來

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▲學生妹,學生,正妹,女孩,高中生。（圖／翻攝自pixabay）

▲媽媽抱怨17歲女兒發育只長胸不長高。（示意圖／pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

許多家長都會擔心孩子在青春期發育不良。一名媽媽在臉書上擔憂地說，女兒已經17歲了，但發育卻「長胸不長身高」，罩杯和胸圍大小已經70D了，身高才只有148公分，讓她非常苦惱到底要怎樣才能讓女兒發育在「對的地方」，沒想到網友們看到她的貼文竟一窩蜂認起岳母來，直呼這樣的身材很惹人喜愛的。

這名媽媽在臉書「爆怨公社」社團中貼文，她說女兒現在17歲，身體發育的部位卻讓她很擔心，身高148的女兒擁有70D的好身材，不禁讓她輕嘆，「孩子，妳可以往上長一點嗎？胸部其實有就好了」，甚至還表示願意拿女兒的胸部換身高，「可以用2個罩杯換2公分也好」。

網友們看到她的貼文紛紛安慰她，「傻傻～長大後就知道多好了」、「身高從來都不是重點」、「小隻女不錯呀！ 姐我167一點都不吃香」、「這位媽媽有聽過最萌身高差嗎」、「不夠高的又沒胸部，可以拿體重換嗎」、「童顏巨乳沒什麼不好的」、「身高沒問題，奶大勝過一切」。

還有不少男網友看到她女兒的好身材，一窩蜂搶著要認她當岳母，「岳母大人，受我一拜」、「請問認岳母的號碼牌到幾號了」、「岳母好」、「媽～我會照顧好你女兒的」、「媽，沒事，我不介意身高」、「岳母，我想跟你女兒認識」、「請問還缺女婿嗎」、「我可以幫你分擔」、「岳母沒關係，就算她100公分我也會照顧好她的」。

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