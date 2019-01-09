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大鍋煮蛤蜊！殼一開「浮出神秘號碼」顯靈了…她嚇傻　網細看：快簽牌

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▲▼大鍋煮蛤蜊！殼一開「浮出神秘號碼」顯靈了…她嚇傻　網細看：快簽牌。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲有人看出這是什麼嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

難道這是老天爺的指示！？一名女網友準備煮一鍋蛤蜊時，突然發現有一顆很奇怪，她好奇撈起查看，一打開殼就看見數字「22」號，讓她整個傻眼到爆；她上網PO文詢問，引來網友笑說「都這麼明顯了，簽下去啦！」

從女網友PO在臉書「爆廢公社」照片，竟竟躺在手裡的蛤蜊已經開殼了，外表與一般沒有差異，但殼內處卻一抹黑，而且還極具設計感，採用黑底襯托出神祕數字「22」號，讓人猜不透用途；她也在貼文上表示，「為什麼我剛剛煮個蛤蜊打開裡面居然有號碼= =」

這神秘數字引來4000名網友按讚並留言笑說，「這期特別號22 一定要去簽」、「報明牌」、「快吃六個去簽大樂透」、「蛤蜊精......報牌了」、「22坐專車懂嗎？年終看這筆了」、「搞不好是你老公或者男朋友想愛愛（22）」、「會開：02、04、22」，留言串成了報明牌大會。

▲▼大鍋煮蛤蜊！殼一開「浮出神秘號碼」顯靈了…她嚇傻　網細看：快簽牌。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友超有創意回答。（圖／翻攝自爆廢公社）

但有網友則是笑說蛤蜊來頭不小，「戲說台灣：蛤蜊精報恩」、「蛤蜊間諜，又少了一位特務」「那是房門號碼，妳烹煮前有先敲門嗎？」、、「等他震動就可以去櫃檯取餐了」、「海龍王徵乾女兒，你排22號」、「那是蛤蠣外套的尺碼...22號應該是S號」、「那就是所謂的貝殼機阿，通常裡面會有一個完整的數字鍵盤，現在因為智慧型手機普及了，年輕人都沒看過了」。

在一片惡搞中還是有網友推測，「實驗用的？」、「被汙染的？」、「哼哼，被你找到實驗體22號了」、「他們在辦摸彩活動...要去漁市場對獎」、「有身份證的，賺到」、「可能是尾牙抽獎要用的」。

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