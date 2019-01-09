妻要回高雄娘家過年！老公：除夕要在台中婆家吃飯　她做出無奈決定

▲人妻說，老公要她除夕在婆家給長輩拜年。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名人妻表示，要回高雄娘家過年，但老公要她除夕夜回台中婆家吃團圓飯，「但平常我們就住婆家了，真的有必要特別除夕回來嗎？」她後來也提到最終的決定，「家家有本難唸的經，啞巴吃黃蓮有苦說不出。」許多網友則力挺原PO，「老婆就不是爸媽呵護大的嗎？我嫁了4年，每年過年公婆都在跟我說：妳隨時想家就回去。」

「現在還有除夕夜媳婦一定要待在婆家吃團圓飯的習俗嗎？」人妻8日在「爆怨公社」臉書社團說，這次公司放長假，剛好卡在過年前到過年後，但因此跟老公吵架。

人妻指出，她要回高雄娘家十幾天，「他要我除夕要回婆家（台中）吃團圓飯，給長輩拜年熱鬧。但平常我們就住婆家了，真的有必要特別除夕回來嗎？那我初二是不是還要再回娘家呢？」

▼人妻表示，老公說他賺錢需要，所以要她除夕在婆家吃團圓飯。（圖／資料照）

人妻說，一年之中回娘家次數不超過三次，這次難得可回去久一點不行嗎，「他之前要我過完年再回去，因為他要賺錢。我說『為什麼你要賺錢，我就要過完年再回去？我要回娘家，你就要我除夕夜回你家吃團圓飯』？他說他是工作需要。」她想問到底是老公太自私，還是她太不傳統、不照習俗？

對此，有網友留言，「我一直住娘家，都什麼年代了，有為什麼不能回娘家過年，老公不回去你自己回去」；原PO回「我本來就沒有要他回去了，我自己帶小孩回去。」也有人表示，「明理的婆婆會叫妳不用特地回來，因為平常已經住在一起了」；原PO回，「我婆婆真的沒叫我特地回來喔，是我老公自己認為的。」

其他網友也力挺原PO，「現在哪有什麼習俗，我也是跟我老公說我要提前回去，而且要住兩個月！他不想回去，就帶著小孩回娘家過爽爽囉」、「大部分的婆家都很奇怪，就算每天都見面了，過年除夕媳婦沒回去的話，好像那個家就會世界末日垮了一樣」。

原PO後來也補充最終的決定，「我就1/28先回去娘家，2/4回婆家除夕團圓，直到2/10休完假吧。家家有本難唸的經，啞巴吃黃蓮有苦說不出。」

▼人妻最終無奈決定除夕回婆家團圓。（圖／資料照）