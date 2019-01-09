小二生奇葩造句！男大生「打星星6分全給」　網笑爛：智商超過出題者





▲小二生造樣造句超有創意。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

造樣造句不僅考驗小學生的語文能力，也能檢視孩子們的創意。一名男大生在一家國小補習班打工，常常要幫小學生檢查作業，監督他們寫考卷練習，結果在改一個小二弟弟的國語考卷時，他看到孩子造樣造句的答案瞬間笑瘋，雖然和題目的原意不太一樣，但好像也不算錯，找不到破綻的他只好讓學生順利過關。

這名男大生在Dcard有趣版上發文，前幾天他在改一個小二生的國語考卷時，最後一題的造樣造句題目是「越...越…」，這個小弟弟竟在答案處寫著「只要飛機越過那座山，越南就到了」，看到這創意十足的答案讓他訝異地說，「我竟找不到絲毫破綻」。

雖然和題目要的答案不太一樣，但他覺得不該否定孩子的想像力，所以只在題號上打星星提醒學生注意，避免在學校考試被扣分。一方面覺得學生好像沒有懂題目要說什麼，另一方面又覺得孩子的創意其實很難得，「在補習班上班總是會接觸一些奇葩的學生，有些學生那天馬行空的想像力讓我覺得國家未來充滿希望」。

其他網友看到這孩子的答案也都笑翻了，紛紛留言表示，「星星表示：智商超過出題者」、「老師！為什麼這樣還對」、「我覺得可以給對再提醒小朋友那是一個國家就好了，這是小朋友的創意，沒有什麼不好」、「打星星是表示優秀造句嗎」、「由旁邊的99分得知，這孩子真的不簡單」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！