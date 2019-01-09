老媽買甜點自己吃猶豫半小時　「給孩子當點心」秒抓3、4盒

▲原PO猶豫半小時捨不得買甜點給自己吃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

網搜小組／綜合報導

媽媽平時省吃儉用，但只要是牽涉到寶貝兒女的事就絕對不會手軟。一名母親8日在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，站在成排的甜點櫃前想買個回家犒賞自己，怎麼都下不了手，結果轉念一想改買給小孩當下午的點心，立即就挑了3、4盒，真的是「當媽的通病」。

原PO提到，自己外出購物時看到架上有許多甜點，心裡想著乾脆買一個回家自己吃，但挑了半個小時就是一直猶豫不決，後來考慮了一下改成「買給小孩當下午的點心吃好了」，手快得幾乎不像是自己的，立刻就挑好3、4盒，「真的是當媽後的通病，買東西總想著這是誰愛吃的，整籃食物沒有一樣是為自己買的，不要再問我錢花到哪裡去了。」

▲但只要一想到是給小孩的，媽媽們通常都很捨得花。

雖然原PO說了是要抱怨自己，但字裡行間藏著滿滿的母愛，網友們看了都覺得很溫馨，紛紛半開玩笑地留言說，「沒事，我也都買家人愛吃的，因為怕挑自己想吃的會搬不回家」、「我都不會在甜食架前逗留，會難以克制」、「看了會超想吃，但就是不敢買，結果兒子靠過來馬上就問『有沒有想吃的』」。

還有其他媽媽表示，其實不只食物，就連買衣服也一樣，小孩的衣服一件2000元起跳都覺得值得，自己就只捨得穿一件290元的便宜貨，「這真的是媽媽的通病，如果錢要花在自己身上就自動打99個結，花在孩子身上那些結都神奇地消失了。」