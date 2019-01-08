隨口問「如果非洲豬瘟來台」　肉攤老闆：怕死了！工作全垮

▲網友貼文，擔心自己以後吃不到最愛的鹹豬肉。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

自從金門岸邊的病死豬檢驗出非洲豬瘟病毒，全台防疫規格再升級，不僅憂心重演1997年前的口蹄疫，更擔心原本2020年就能脫離疫區，會一夕化為烏有。談到如果非洲豬瘟肆虐台灣，鹹豬肉攤老闆立刻嚇壞回，「怕死了！只要台灣豬感染，我就沒工作了，而且全台灣跟豬肉有關的行業全會垮。」

各地接連發現死豬屍體，讓全台民眾防疫意識提高。有一名媽媽在臉書不公開社團「爆怨公社」發文，自己很喜歡吃鹹豬肉，每次都會到花蓮吉安的黃昏市場買來解饞，近日好奇詢問老闆，「你們怕非洲豬瘟來台灣嗎？」

聽到原PO的問話，老闆臉色立刻變得凝重，直搖頭回，「怕！怕死了！非洲豬瘟只要台灣豬感染，我就沒工作了。」最後還不忘補充，而且全台灣跟豬肉有關的行業都會垮。聽到回應後，這名媽媽相當心疼，幫忙喊話「大家要捍衛心中的豬肉美食，請一定要告訴在大陸的親朋好友，別帶肉製品來台灣。」

貼文一出，立刻引來近3000名網友按讚，大家紛紛在底下留言響應，「真的很擔心以後會不會吃不到滷肉飯」、「記得日本的，也不要帶，其實都不應該帶，台灣自己的就很好吃了，為何要帶國外的，想不透啊」、「這超好吃的，不能讓我吃不到啊～」、「我家是賣純肉貢丸的，真的非洲豬瘟.....全家都要上吊了」、「每次看一堆覺得豬瘟事不關己的超討厭」。