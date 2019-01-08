「一生只督你一人」賴清德傳請辭　藍營全力支持謝龍介選立委

▲台南市議會國民黨團全力支持謝龍介參選2選區立委補選。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團表示全力支持謝龍介參選2選區立委補選，黨團大聲疾呼『請賴清德院長暫緩辭職，因為謝龍介一生只監督你一人』，謝龍介主委是新市孩子已將戶口遷移回新市，這個選區從山線到海線，農漁產品賣不出去，工廠辛苦掙扎，講真話做真事的謝龍介一定會在這選區脫穎而出，完成不可能的任務。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝帶領著王家貞、許至椿、尤榮智、方一峰、洪玉鳳、林燕祝、林美燕、李中岑和蔡淑惠議員全力相挺謝龍介參與立委補選。

國民黨團不客氣地指出民進黨真是一個只會選舉的黨，謝龍介1月2日才剛剛完成戶籍遷移新市區，民進黨立刻就知道這個資訊息，然後劣質的選舉抹黑等手段也跟著出籠，民進黨在栽贓時可能忘了照鏡子，民進黨才是認同黑道、提名黑道的大黨，看看他們台南市選正副議長提名人選，現在黑道沒當選，轉而攻擊謝龍介，這種作為選民怎會看得下去。

國民黨團表示第2選區囊括台南市新化、玉井、西港、學甲等十二個行政區，從山線綿延到海線，選區內以農漁業和小型工廠為主，可是台南縣市合併以後在民進黨執政之下，農產品賣不出去、漁產品也走投無路，小型工廠更是辛苦，只要到這選區繞一圈，就能聽到市井小民滿腹的苦楚，謝龍介聽到農漁民的哀嚎，現在帶著他們到大陸拼經濟，執政的民進黨呢？為市民做了些甚麼？

謝龍介本來就是新市人，國民黨團說他將戶口遷回新市怎會是幽靈人口，謝龍介從政以來講真話做真事，有立委格局和高度，堅持又有誠信，跟賴清德打賭辭官位，謝龍介二話不說就辭議員職位，反觀賴清德卻背信毀諾，謝龍介現在義無反顧代表國民黨披戰袍，看看競爭對手郭國文，口口聲聲關懷勞工，到了中央卻棄勞工於不顧，連個台南勞檢所都不幫忙，典型的換了位子換了腦袋，相信選民不會再被騙。

▲台南市議會國民黨團大聲疾呼，『請賴清德院長暫緩辭職，因為謝龍介一生只監督你一人』。（圖／翻攝自謝龍介臉書）

國民黨團也對賴清德喊話，請稍等一下，不要這麼快請辭，謝龍介要進立法院了，謝龍介一生只監督賴清德一人，這精彩的監督戲碼，大家都期待。

針對台南市議會國民黨團聯合推薦謝龍介議員參選，表態參選立委補選的郭國文表示謝龍介議員長期在地方服務，過去在議會同事時，也常因對市政規劃和民主價值的看法不同而多次辯論，是個可敬的對手。

郭國文也說明從國會立委的身份來解決人民的問題和促進台南的發展，是他對台南及自己堅持的理想，也只有他能與黃偉哲市長充分合作，從國會到地方分工造福家鄉，為了這個讓台南更好的理想，他會做最好的準備，與龍介兄來場君子之爭。