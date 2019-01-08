賴揆「畢業」前釋補助3萬↓低薪族？卓榮泰開砲　政院11點說明





▲蔡英文。（圖／記者周書羽攝）

（10：38 更新行政院記者會時間）

政治中心／綜合報導

外傳行政院長賴清德將在1月底審完總預算後總辭，預計會通過「擴大內需方案」，而引起爭議的「400億補助月薪3萬元以下民眾」年前大紅包也將在本周出爐。目前行政院正快馬加鞭，有望讓這2大紅利政策，成為賴清德任內的「畢業禮物」。

2019年一開始，總統蔡英文在元旦拋出「經濟紅利」的議題。蔡英文指出，過去2年，經濟有成長，我國的稅收也都超出預期，她已經請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利，就像公司有盈餘，就應該優先給員工來分享，一個國家也應該如此。全力衝刺民生，更妥善的照顧年輕人和經濟弱勢者，這是2019年，政府施政的工作重點之一。

▲行政院將提出「分享經濟紅利」政策。（圖／記者周宸亘攝）

據悉，目前初估2018年歲計賸餘有400餘億元，為可用的預算金額，討論範圍除了確定納入60萬中低收入戶外，低薪門檻、發放金額等都因涉及預算金額，還沒定案。有官員受訪時談到，「分享經濟紅利」方案可能採編列預算等，以月薪3萬元作為基礎，每人發放1萬元現金，計將會有2、300萬人受惠，但具體內容還在研議，最後將由院長賴清德定案。

這項政策引來網友怒批，「中慘階級該死，政策加薪加不到，多的稅拿去補假低收入」、「砍年金後這樣花錢，誰會服氣呢？」、「X你X。平均不是有五萬？又變三萬才低喔」、「發消費券至少我還能回收一點，三萬塊我半毛錢拿不到」、「寧可消費券，還我馬英九」、「公然買票買好買滿，X你X」、「大撒幣囉」。

不過行政院發言人Kolas Yotaka也回應，「編列預算補助3萬元以下低薪族」是官員所講的個人意見，並不是行政院最終政策，但國發會那邊有好幾個構想，都沒有定案，需要再討論。

▲館長跟卓榮泰直播。（圖／翻攝自金剛平台館長直播影片）

而民進黨主席當選人卓榮泰7日晚間與網路紅人「館長」直播時，也批評這項經濟紅利政策，並提出4大問題點，希望有關單位能好好思考。館長在節目上說，400億補助在部分民眾眼裡看來就像是蔡英文在買票，賺多的人覺得不服氣，賺少的也感到莫名其妙，想說「你幹嘛突然給我這筆錢」。

卓榮泰回應，這項政策確實應該要想好，畢竟現在有些人反對，有些人覺得門檻3萬不好，應該要提高到3萬5000元，顯然是與社會對話還不夠，但他並沒有參與到相關討論，如果有會提出4點建議，一是要把財政來源講清楚，二是這項政策到底是一次性還是永續的，三是為什麼門檻設定在3萬，最後一點也是大家最在意的，「難道這筆錢沒有更好的用途嗎？」解決這些問題後，才是讓人民相信政府、去說服他們。

這項充滿許多爭議的議題，原本預計在8日下午由行政院副院長施俊吉召開說明記者會，現在提前至11時10分召開「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，甴施副院長俊吉、KolasYotaka發言人、財政部蘇部長建榮出席，並說明經濟紅利政策。倘若「經濟紅利」議題的結果在本周出爐，且賴清德真的在本周審完總預算並總辭，「經濟紅利」議題和「擴大內需方案」，將有機會成為賴清德的「畢業禮物」。

▼行政院賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）