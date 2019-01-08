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創2.7萬職缺！網喊「準備睡2晚」　韓國瑜燦笑：怕林董體力不夠

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▲▼ 。（圖／記者洪正達攝）

▲義联集團創辦人林義守和高雄市長韓國瑜見面 。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／綜合報導

「義联集團」董事長林義守7日率集團高層拜訪高雄市長韓國瑜，並表示目前擘劃高雄的投資金額就高達700多億，預計可創造2萬7千多個工作機會！而韓國瑜則說，市府的立場當然是雙手歡迎海內外企業投資高雄，但有2條件「不製造污染、創造高雄人就業機會」。消息曝光後，不少網友都喊韓市長選前說過若有1萬工作機會，就會陪睡一晚聊天泡茶，那這次等於要陪聊天泡茶2晚，而韓國瑜露出招牌笑容回應，樂於兌現，「但怕林董老人家體力不夠。」

韓國瑜聽到網友反應後表示，當然樂於兌現，網友真是太可愛了，也開玩笑地說，「怕林董老人家體力不夠。」

▲▼ 。（圖／記者洪正達攝）

義联集團表達擴大投資意願，林義守指出，目前擘劃高雄的投資金額就高達700多億，預計可創造2萬7千多個工作機會，包含義大世界附近將要興建水世界與520公尺高高塔纜車，除了可帶動大樹、仁武地區的觀光產值外，也創造更多的就業機會，希望增加高雄就業機會，並帶動薪資成長，與韓市長一起讓高雄「發大財」

韓國瑜在會議上表示，目前有許多政策對企業家非常的「綁手綁腳」，這樣一來會將所有好的機會拒於門外，希望能藉會面了解企業界的想法，努力創造「雙贏」。

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關鍵字：韓國瑜,陪睡,網友,林義守,義联集團

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