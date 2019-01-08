郭信良想回民進黨　謝龍介：沒有開除哪來重新入黨？

▲國民黨黨台南市黨部主委謝龍介指出郭信良沒被民進黨開除，哪有重新入黨問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會議長郭信良表示想回民進黨，國民黨黨台南市黨部主委謝龍介指出，每個人要加入任何政黨都是個人自由，郭信良沒被民進黨開除，哪有重新入黨問題？這證明當初合作沒有任何條件，這是民進黨派系惡鬥，民進黨黨紀鬆垮是他們的問題，郭信良要回民進黨，國民黨沒有任何意見。

謝龍介說，這證明當初合作「沒有任何條件」，看得出來這是民進黨派系鬥爭，人民討厭讓民進黨在台南市一黨獨大，所以才會有這種投票結果。

謝龍介說民進黨至目前並沒有對4人作黨紀處分，民進黨黨紀鬆垮是民進黨內部的問題，國民黨沒有任何意見，但這也讓主政者知道，人民對議會發揮強力監督的力量是高度期待。

▲台南市議長郭信良想回民進黨。

據了解，本屆台南市正副議長選舉，民進黨提名邱莉莉及郭清華搭當參選正副議長，未料郭信良在議長選舉前宣布退出民進黨，以而無黨參選，獲得國民黨、國黨團結聯盟支持，以28票當選議長。郭信良到目前為止尚未被民進黨未被開除黨籍。

台南市議長郭信良1月8日下午指出對於民進黨團林宜瑾總召所發出的新聞稿感到遺憾與不解，可能是又受到派系壓力，不得不做的動作吧！郭信良說林宜瑾總召在1月7日民進黨三長交接致詞時，表示要邀請無黨、國民黨加入黨團，不分黨派共同為市政努力，他才會順著林總召的話說如果要找，可以找老主顧，不知被政治曲解，這就表示現在藍、綠的氣氛都很緊繃，但他與其他3位同事就變得很無辜。

郭信良說他受邀擔任民進黨團三長交接的監交人，本來就是祝賀，而最奇怪的是7日現場氣氛都很好，怎麼會現在又發新聞稿罵人呢？他不會吃任何人的豆腐，每1位都是他的好同事，他與3位同事都是希望民進黨更好，不要爲派系所把持，才會被逼離開民進黨的，本來以爲議長選舉告一段落了，大家可以重拾心情爲全民利益打拼，但因為一場交接典禮，而導致有議員有情緒性的發言，這是始料未及的。

郭信良說現在的責任就是當一個全民議長，不分黨派為人民共同把關，首先他會正式成立人民請願中心，專人服務，成為人民發聲的窗口，讓議會更接地氣。