賴清德10日走人？　卓榮泰：時機快適當了！如果順利的話…





▲準民進黨主席卓榮泰。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

政治中心／綜合報導

行政院長賴清德在民進黨2018選舉大敗後，預告「時間到了」將率內閣總辭，現在又傳出賴清德將在10日審完總預算後總辭，去留引發外界關注。針對賴清德何時走人，民進黨主席當選人卓榮泰8日提到，時機「快適當了」、「如果順利的話…」。

賴清德在九合一大選之後提出請辭，卻獲得總統蔡英文慰留；隨後他又在選後檢討結果記者會上表示，民進黨不能敗不成軍，自己要留下來穩定政局，但時間一到，「我會堅定離開負起政治責任，率內閣總辭」，目前會全力以赴把事情辦好，代表在總辭前都不再會有小異動。至於時間點，賴清德則語帶保留「到時我再跟大家報告」。

▲蘇貞昌、陳其邁。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

外傳賴清德「畢業」的時間點，就是本週四（10日），因為週三（9日）立院將會針對今年度中央政府總預算案進行三讀，待總預算審完後週四就會率領內閣總辭。之後將由前行政院長蘇貞昌接任，副院長則找來前立法委員陳其邁。

民進黨主席當選人卓榮泰8日早上接受電台主持人周玉蔻訪問。關於經濟紅利議題，周玉蔻引述姚立明7日在政論節目《新台灣加油》的話，直指因為賴清德現在要走了，且還不知道接的人是誰，所以出現在交接時期溝通上面的空窗期，造成「明明是好事，卻又被反彈」的現象。

▲卓榮泰、周玉蔻。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

卓榮泰回應，就算是政府在交替的過程當中，國家機器不能夠停擺，任何對外的表示，都不能這樣疏忽。周玉蔻質疑，「那你們這種人事布局有問題嗎？蔡總統一直『賴』著賴清德嗎？賴清德就一直要走不走…」卓榮泰說，所以賴清德才曾說過，適當時間會跟大家做報告。

周玉蔻直接提問，「賴院長什麼時候走啦？」卓榮泰果斷回答「時間快要適當了。」面對卓榮泰的回答，周玉蔻進一步詢問「星期四？」使卓榮泰思考了1秒後，若有所思地說「明天（9日）好像是立法院最後一天，如果順利的話…」。

針對周玉蔻擔憂，9日會有很多預算要審查，卓榮泰微笑表示「我也希望立法院效率能夠好一點。」然而周玉蔻並沒有放棄詢問賴清德的去留時機，再次問到「所以臨時會結束之後，賴院長不會留嗎？對不對？」卓榮泰思考近1秒後回答「最後時間，院長還是要跟總統達到一定的默契…」

▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

周玉蔻希望卓榮泰偷偷告訴觀眾，下一任行政院長是不是由蘇貞昌接手？卓榮泰笑稱「我覺得任何人接都是總統最好的考量」。至於黨主席會不會知道下任行政院長是誰？卓榮泰說，這是總統職權，不用跟黨討論！黨政之間的分際還是要有，該是總統的職權就是總統的職權，「通常我們在黨不會討論到政府的人事問題。」

周玉蔻問到，總統不用跟黨主席報備、通知嗎？卓榮泰則回答，「不用不用不用…我們常會從來不去討論政府的人事案。但立院黨團、總召、幹部等等，應該會有一些了解，但是也不會討論這個好不好，大家來表決。」至於推他為黨主席之一的陳其邁，現在被外界傳出要接行政院副院長，卓榮泰認為「他有很多適合他的工作。」