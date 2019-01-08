車速表停在100...廚師閃拖車撞路樹慘死　滿車都是血　

▲黃姓廚師為閃避拖車，失控撞上路樹而亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗一名黃姓廚師，8日凌晨3時許駕車行經苗栗縣公館鄉沿山道、大東路口，因車速過快，為閃避前方路口拖車，不慎失控撞上對向人行道路樹，黃姓駕駛疑似未繫安全帶，頭部受到強力撞擊，鮮血噴濺車門、車頂，經搶救後送醫仍宣告不治。

▲▼黃姓廚師受到強力撞擊後失去意識，救護人員搶救後還是宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據警方初步調查，凌晨3時許，黃姓廚師（36歲）開著白色轎車準備返回頭份住家，行經苗119甲線與大東路口時，一輛拖板車欲進入沿山道，黃姓駕駛疑似車速過快，先是閃避拖板車車頭，但還是因速度太快煞車不及，直衝撞上對向的行道樹。

因衝撞力道實在強大，小客車車頭嚴重變形，路樹被撞得連樹皮都消失不見了，黃姓駕駛疑似未繫安全帶，頭、胸部受到強烈撞擊，當場血濺車門，連車頂都濺得血跡斑斑，救護人員抵達後立即施行ＣＰＲ，經送醫後還是因傷重不治。

▲▼小客車撞擊力道強大，不僅車頭嚴重變形，連路樹樹皮都撞飛。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方施行酒測，黃姓男子無酒精反應，車上的時速表停留在100公里，事發當時附近居民聽到一陣刺耳的煞車聲音，然後就是撞擊聲，拖板車蔡姓駕駛也表示，當時從小路要轉到大馬路，看到小客車急駛而來，立即放慢速度，不料還是發生憾事，至於小客車是否為超速肇事，仍有待警方調查釐清。