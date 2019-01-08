貿易戰風險和「兩岸僵局」夾殺　林伯豐獻三策改善投資環境

▲工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

面對貿易戰風險和兩岸僵局被擺上檯面，台灣2019年經濟發展面臨諸多挑戰，工商協進會理事長林伯豐今天建議政府，在對內政策上應善用政府稅收剩餘、提供海外資金回台租稅抵減、擴大全台工業區容積率等政策，以帶領台灣投資環境向前邁進。

工商協進會今天舉辦第249次「公亮紀念講座」，邀請財信傳媒集團董事長謝金河以「從國際局勢談2019年投資策略」為題發表演講，理事長林伯豐亦出席致詞。

▲工商協進會今天舉辦講座，邀請謝金河進行專題演講。（圖／記者陳政錄攝）

林伯豐表示，由於美中貿易摩擦未能停止，歐洲經濟成長動能受英國脫歐、部分國家債務問題影響，今年世界各國面臨諸多挑戰，尤其台灣還加上兩岸僵局未解，建議政府應以穩定經濟發展，作為首要之務。

林伯豐建議，對外方面政府應善用台灣ICT產業優勢，發展數位貿易、鬆綁相關法規；對內，則應善用稅收剩餘，拿來改善台灣投資環境，以及完善社會的福利制度。

接下來，林伯豐說，政府應提供海外資金回台租稅抵減，並施行擴大全台工業區容積率等政策，吸引國外企業在台加碼投資，提升內需，帶領台灣投資環境向前邁進。

謝金河也提到，目前全世界都在減稅，尤其是美國，但台灣卻將營所稅稅率由17%調高為20%，此外推行當沖降稅，但實施股利所得稅，亦有鼓勵短線炒作，卻不利於長期投資的疑慮，因此台灣如何取得有效的租稅競爭力，以吸引投資，在未來非常關鍵。

另對於外界傳出本周行政院長賴清德內閣團隊可能總辭，林伯豐指出，剩下一年半的時間，考量政策的延續，若賴院長在這時候總辭「很可惜」。但對於下一任院長人選看法，林伯豐回應，這是總統權力，企業界不予評論，況且也須等到執政成績出來，大家才能感受到是否對台灣有利。