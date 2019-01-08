就是要大螢幕！噁男3度入侵校園　視聽教室爽看3小時A片　

▲噁男侵入校園看A片判拘役80天。（圖／翻攝Google Map）

地方中心／高雄報導

高雄一名邱姓男子2017年9月中旬2次侵入莒光國小，趁著四下無人之際，竟大膽的攜帶4支裝有A片的隨身碟進到視聽教室觀賞，事後被學校老師發現他遺留下的隨身碟，才察覺有異報警處理。不料邱男竟食髓知味，在準備第3次侵入學校教室時被警衛逮個正著，立即報警，警方隨即到場逮人。橋頭地院審理後，將他依無故侵入他人建築物罪判處拘役80天，得易科罰金8萬元。

判決書指出，邱男在2017年9月20日凌晨2點20許第1次侵入莒光國小，當時他裸體在學校2樓走廊及廁所等處遊蕩，待了20分鐘後才自行離去。同年9月25日凌晨2點時，邱男又再度侵入學校，這次他不再只是閒晃遊蕩，而是帶著裝滿A片的4支隨身碟直接進到視聽教室內觀賞，且待了有3個小時之久。

當天上午，學校老師正準備使用該視聽教室時，意外發現邱男所遺留的隨身碟察覺有異，立即通報校方調閱監視器，這才發現邱男的惡行。學校警衛在邱男第3次闖入時，當場將他逮個正著，立即報警逮人。

橋頭地院開庭時，邱男辯稱「從未進去過教室」，對犯行矢口否認，但監視器畫面指證歷歷，法官審理後認為，邱男不思悔改，且舉動已侵擾到校園安寧及秩序，造成維護學童人身安全的隱憂，顯然欠缺尊重他人權利的觀念，將他依無故侵入他人建築物罪判處拘役80天，得易科罰金8萬元。全案可上訴。

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