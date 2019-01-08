　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／「藍寶石喜相逢」再現高雄　年紀洩底釣出董念台：你幾歲？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲白冰冰。（圖／翻攝自網路）

▲高雄市觀光局邀請白冰冰當主秀，將帶市民重返秀場「大歌廳」。（圖／翻攝自網路）

記者吳奕靖／高雄報導

早期電視沒有那麼普及，秀場文化就成了民國70年代一項主要的娛樂來源，高雄市藍寶石以及喜相逢大歌廳都是的當時名盛一時的秀場，不過慢慢隨著時代變遷，秀場文化已經成了老一輩的口中記憶，為了再現秀場，高雄市觀光局透過一月份觀光代言人白冰冰要找老藝人一起，就在高雄燈會辦一場「重返大歌廳」，消息一出釣出董念台留言問「你幾歲」。

高雄市在70年代的時候，秀場表演可是相當熱門也是一大「吸客」亮點，盛況往往有時還一票難求，甚至還發生黑道為了搶明星開槍等新聞事件，像是豬哥亮、高凌風都曾經歷過，就可以知道秀場在當時的利益是非常龐大，所以為了重現70年代的高雄秀場，觀光局目前透過高雄市一月觀光代言人白冰冰來揪秀場夥伴，像是司馬玉嬌等，將在高雄愛河燈會最後來場「壓軸表演」，要讓高雄市民重回「藍寶石」、「喜相逢」大歌廳時代，預計將在2月17日登場。
 

▲董念台留言：請問你幾歲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲董念台留言：你幾歲？             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消息一在高雄市觀光局長潘恆旭的臉書曝光，立刻引發網友熱烈討論，紛紛直讚說好，有人說這是「高雄人美好回憶」，也有人說「藍寶石好像是韓市長的初戀」，甚至還釣出了董念台留言問：「你幾歲？西海岸可是在民國六十五年就有了！」，有人回應自己民國六十五年是在烏坵當兵，當時高雄真的很熱鬧。也有人開始說起小時候，表示自己都有去過秀場，都是跟著爸媽去，也有人說當兵放假還常去藍寶石聽歌。

ET快訊
香爐挖「滴血身分證」插5針！太子爺顯靈破解　驚見女倒插香
快訊／北捷板南線大塞爆！緊急停車請「1400人下車」

關鍵字：秀場,白冰冰,歌廳,觀光,高雄市政府,豬哥亮,藍寶石,喜相逢

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金門防疫戰／非洲豬瘟攻不下金門豬　豬腳貢糖「敗部復活」熱銷

影／座艙長為老公付出千萬「協議分居、離婚」　失業莽夫坦承殺妻

影／在韓粉臉書留言嗆「炸死蔡英文」　保全被傳喚才知「事情大條」

高志鵬貪汙案1月10日報到入監　新北檢發通知不到即拘

女騎士立中柱「踩錯邊」慘了！　右腳卡機車縫隙斷桿脫困

6屁孩霸凌「強扒衣錄影PO網」！少女提30萬和解金　恐龍家長：小事沒這行情

創2.7萬職缺！網喊「準備睡2晚」　韓國瑜燦笑：怕林董體力不夠

810位女醫生登半版廣告　「捍衛民主台灣　支持蔡英文總統」

賴揆「畢業」前釋補助3萬↓低薪族？卓榮泰開砲　政院下午說明

行政院低薪紅包怎麼發「倒數確認中」　施俊吉最快下午記者會

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

創2.7萬職缺！網喊「準備睡2晚」　韓國瑜燦笑：怕林董體力不夠

810位女醫生登半版廣告　「捍衛民主台灣　支持蔡英文總統」

賴揆「畢業」前釋補助3萬↓低薪族？卓榮泰開砲　政院下午說明

行政院低薪紅包怎麼發「倒數確認中」　施俊吉最快下午記者會

王金平下周發表新書　參選2020總統「勢在必行」

王金平密宴韓國瑜　爭取「韓流」為參選總統鋪路

獨／「藍寶石喜相逢」再現高雄　年紀洩底釣出董念台：你幾歲？

蔡英文硬起來「國民黨成邊緣人」　李正皓嘆：4年來兩岸論述空轉

「400億年前大紅包」卓榮泰提4大問題點：這筆錢沒更好用途嗎？

口譯哥成駐美外交官　羅智強：一個月可領240K

走進交接會場遭擠爆花籃被擠倒　管中閔不回答任何問題只說「小心」　　

快訊／教育部發聘書！管中閔正式接任台大校長

2019年12星座運勢：水象愛情剛萌芽，靠藍風鈴香早日開花結果

貨還沒出去、電話先進來　高雄新建案來電詢問奪冠多9成

早晚都有性事需求　各吃一次100mg壯陽藥可行嗎？

台北市立天文館翻新！重溫兒時回憶　體驗宇宙新境界

劉昌坪／【說好的商業法院評論2】正義不該遲來　商業糾紛不再沒完沒了

國5雪山隧道內「小客車火燒車」　北上塞爆車流回堵3.5公里

竹市街頭藝人審查報名開始　平均80分即可通過

型男教師百貨公司大號遭偷拍　「攝狼」竟是同健身房會員

政治熱門新聞

400億補助低薪族　行政院說話..

口譯哥外派美國　一個月可領24..

400億年前紅包　卓榮泰提4大..

馬英九、蔡英文發錢比一比

卓榮泰上館長直播　網友：幹話一..

藍議員酸陳其邁：暖男才當一個多..

「蘇邁配」下週登場！4首長優先..

高嘉瑜捨棄招牌公主頭上節目　哭..

學姊黃瀞瑩古錐童年照曝光！

柯家軍、國民黨夾擊　卓榮泰不排..

綠委要求陸官改校歌　國防部4聲..

政院：400億補助「月薪30K..

「大弟子」當選黨主席　謝長廷：..

快訊／Expedia不再對台灣..

更多熱門

相關新聞

拜會韓國瑜　林義守：高雄要轉型

因義大世界二期建案卡關的義聯集團創辦人林義守，7日下午前往拜會高雄市長韓國瑜，希望雙方能坐下來共商解決之道，韓國瑜在會議上表示，目前有所多政策對企業家來非常的「綁手綁腳」，這樣一來會將所有好的機會拒於門外，希望能藉會面了解企業界的想法，努力創造「雙贏」。

高雄壽山增打卡點　「壽與山齊」

來台觀光旅客「北重南輕！」

韓國瑜表示冰冰很好　家裡有「韓冰」

獨／高雄觀光「海外版」找前主播崔麗心代言

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

心好累！感情出現「8跡象」快分手

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

國三女兒逃學溜回家　真相讓人不捨

「洗手間測試」讓她1天怒分手！

世紀大發現！薯條盒秘辛她實測悲劇

TOYOTA Yaris變跨界休旅車

《RM》開記者會！　李光洙認愛⋯7成員陪身旁

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到快吞

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面