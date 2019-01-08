獨／「藍寶石喜相逢」再現高雄　年紀洩底釣出董念台：你幾歲？

▲高雄市觀光局邀請白冰冰當主秀，將帶市民重返秀場「大歌廳」。（圖／翻攝自網路）

記者吳奕靖／高雄報導

早期電視沒有那麼普及，秀場文化就成了民國70年代一項主要的娛樂來源，高雄市藍寶石以及喜相逢大歌廳都是的當時名盛一時的秀場，不過慢慢隨著時代變遷，秀場文化已經成了老一輩的口中記憶，為了再現秀場，高雄市觀光局透過一月份觀光代言人白冰冰要找老藝人一起，就在高雄燈會辦一場「重返大歌廳」，消息一出釣出董念台留言問「你幾歲」。

高雄市在70年代的時候，秀場表演可是相當熱門也是一大「吸客」亮點，盛況往往有時還一票難求，甚至還發生黑道為了搶明星開槍等新聞事件，像是豬哥亮、高凌風都曾經歷過，就可以知道秀場在當時的利益是非常龐大，所以為了重現70年代的高雄秀場，觀光局目前透過高雄市一月觀光代言人白冰冰來揪秀場夥伴，像是司馬玉嬌等，將在高雄愛河燈會最後來場「壓軸表演」，要讓高雄市民重回「藍寶石」、「喜相逢」大歌廳時代，預計將在2月17日登場。



▲董念台留言：你幾歲？ 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消息一在高雄市觀光局長潘恆旭的臉書曝光，立刻引發網友熱烈討論，紛紛直讚說好，有人說這是「高雄人美好回憶」，也有人說「藍寶石好像是韓市長的初戀」，甚至還釣出了董念台留言問：「你幾歲？西海岸可是在民國六十五年就有了！」，有人回應自己民國六十五年是在烏坵當兵，當時高雄真的很熱鬧。也有人開始說起小時候，表示自己都有去過秀場，都是跟著爸媽去，也有人說當兵放假還常去藍寶石聽歌。