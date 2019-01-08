影／誇張！沒空照料跛腳貓　飼主裝箱「快遞」板橋動物之家棄養

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記者郭世賢／新北報導

新北市板橋動物之家日前接獲飼主，以快遞方式將活貓郵寄至板橋動物之家辦理棄養，飼主卻不見蹤影，動保處立即介入調查，並調閱監視器畫面後，認為飼主已違反動保法第5條第3項飼主不得棄養動物之規定，約談行為人到案，裁罰3萬元，另依違反動物傳染病防治條例第13條，未具一年內施打狂犬病疫苗證明，裁處3萬元。另外，快遞公司已明文規定不得運送活體動物，動保處將追查快遞公司是否知情，仍運送做不實陳述，若發現有不實陳述將依法函送。

▲ 誇張！沒空照料跛腳貓，飼主竟裝箱「快遞」到板橋動物之家棄養。（圖／新北市動保處提供，下同）

新北市動保處接獲板橋動物之家通報，在2018年12月11日中午時，有快遞公司運送包裹並要求簽收，包裏外觀是一般家電的長方體紙箱，四周封死，僅在上方留有握把的孔洞，包裏就立放在機車腳踏車板處。

動保處表示，快遞人員一到動物之家，動保員納悶怎麼會有包裏？沒想到用手電筒往包裏內一照，發現裡面竟然有一隻活貓，瑟縮在紙箱內，如此誇張的行徑，動保處隨即介入調查，經快遞人員聯繫寄件人後，得知居然是一名楊姓飼主用快遞寄送貓隻到動物之家辦理棄養。

動保處接獲通知約談楊姓飼主，楊姓飼主表示，貓咪有不良跛腳情況，曾進行針灸等治療，因為沒有時間照顧牠，所以才請快遞送貓咪到板橋動物之家。快遞公司則表示，公司提供服務是以手機App預約取件之速遞服務，並不會過問委託人所運送物品內容，經動物之家通知後，才驚見內容物是隻活貓。

▲ 被快遞的貓咪表情無辜張望。

動保處查證，該公司有明文規定不得載運活體動物，後續將查證所言是否屬實，若查證為不實陳述將依使公務員登載不實罪函送。看似負責任的楊姓飼主，卻以私人時間不足說詞，未親自辦理申請媒合新飼主與不擬飼養之程序，即交由快遞公司運送貓咪，這樣的行為動保處已認定違法棄養寵物進行裁處。

動保處指出，如果想申請辦理有關寵物不擬飼養，可向動保處或動物之家洽詢，透過「毛寶貝幸福轉運站」去媒合新飼主，為期30天。若未尋得欲飼養之新飼主，則由飼主盡完責任，如打晶片、狂犬病預防針及結紮後，再交動物之家進行收養。

動保處表示，貿然使用快遞運送寵物，除了引發社會觀感不佳之外，更會因違法遺棄寵物而受罰。而快遞使用之裝置物品規格，非符動保法規範運送動物之規定，可能使動物因通風不良而窒息，若無提供乾淨飲水，易造成動物緊迫。

動保處長陳淵泉表示，動物保護法規定任何人不得違法棄養寵物，身為飼主如無法續養寵物，更必須替寵物處身設想，申請不擬飼養手續透過媒合負責任的續養飼主幫毛寶貝們找到新家，善盡飼主責任。新北市倡導友善動物城市精神，亦包含優質飼主責任，飼主若恣意利用法規之外方式，實難說服為合法申請不擬飼養寵物，違法受罰將得不償失。

▲ 快遞公司帶著貓咪到板橋動物之家。