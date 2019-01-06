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北台三溫暖！北台濕冷下探14度　明回暖一日再降溫

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北季風影響，北台灣濕涼，中南部則要留意日夜溫差。吳德榮透露，北台灣空曠地區低溫16度，空曠地區可能會下探14度。

中央氣象局預報員顏增璽指出，今(6)日東北季風持續影響，北部及東半部地區一整天濕濕涼涼，有局部短暫雨；中南部地區也許雲多小飄雨，但天氣在下半天之後會逐漸轉趨穩定。

各地今晨低溫約16-19度，白天高溫北部及宜花大概在20度上下，其他地區則是22-28度，中南部日夜溫差大，請注意溫度上的變化。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲累積雨量圖。

另外東南部及恆春半島有長浪發生的機率，台南以北、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8-9級強陣風，海邊活動海上作業都須多加留意。

氣象專家吳德榮指出，今(6)日受東北季風影響，北台灣、東部轉有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率；伴隨小股冷空氣，北台灣天氣濕冷。

今日至明(7日)晨，北台灣都會區氣溫約在16至20度之間，沿海、空曠地區可降至14、15度，對南部的影響不大，大都為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。明日白天東北季風減弱、北部降雨減少、氣溫略升，東半部有局部雨。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲溫度分布圖。

週二(8日)東北季風再南下，迎風面降雨轉趨明顯；冷空氣強度與前一波類似，北台灣再轉濕冷，東半部有局部雨。週三(9日)晚起東北季風再減弱、天氣好轉；週四、五(10、11日)各地白天溫暖舒適、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨。週六、日(11、12日)另一波東北季風南下，迎風面降雨轉趨明顯；北台灣再轉濕涼。這兩波東北季風，對中南部的影響不大，大都為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

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