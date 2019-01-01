2019首颱「帕布」最快今生成　一周天氣3階段：濕冷→回溫→再變天

▲南海熱帶性低氣壓可能發展成2019年首颱帕布。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

2019年展開，本周天氣主要分成三階段，周二至周四持續受東北季風加上南方雲系影響，全台雲量多，北東仍會有斷斷續續降雨，周五六是天氣小空檔，雨區縮減、各地回溫，但周日又會有一波東北季風南下再度變天。另外，位於南海的熱帶性低氣壓最快今明2天有機會發展成2019年首個颱風「帕布」，但未來對台灣無直接影響。

▲一周天氣概況，濕冷到周四，周五六回溫，周日再變天。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員陳建安表示，周二起至周四，東北季風加上南方雲系北移影響，全台雲量偏多，其中，北部、東半部地區仍會有斷斷續續降雨，尤其基隆北海岸及東北角、宜蘭地區會有局部較大雨勢。

氣溫方面，北台灣早晚低溫約15度，沿海空曠地區要注意有13、14度低溫，由於天氣濕涼，白天高溫回升有限，北台灣19、20度，中南部地區高溫則有機會到25度。

周五、周六2天，東北季風減弱，各地氣溫回升，低溫部分約回升1~2度，北台灣早晚17、18度，高溫回升則會更加明顯，因降雨範圍縮小、可見陽光，北部高溫可回到23、24度，中南部陽光露面，高溫甚至可到27-29度。至於降雨狀況，在周五六緊侷限在基隆北海岸、花東沿海一帶。

▲氣象局指出，周四前仍屬濕涼天氣，若溫度、水氣配合下，高山仍可能降雪。（圖／中央氣象局）



周日起，又有新一波東北季風增強，加上附近會有鋒面掠過，屆時天氣再轉不穩，北部低溫略降，約15、16度，沿海空曠區則為14度。氣象局表示，下波東北季風沒有伴隨南方雲系北移，因此降雨僅影響北部東北部地區，中南部仍是多雲到晴好天氣。

▲日本氣象廳持續針對南海熱帶性低氣壓發布烈風警報，有生成為颱風可能。（圖／日本氣象廳）

位於南海的熱帶性低氣壓，由於被高壓壓著跑，目前朝西南走，未來若位置移到比較低緯度還是有發展成颱可能，氣象局預估最快今明兩天仍可能生成。另外，在高山降雪部分，在周四前台灣水氣仍多，若溫度恰好配合，仍有降雪可能。

天氣粉專台灣颱風論壇表示，今年首颱「帕布」即將形成，原本的熱帶低壓與擾動整併後，重新發展起來，目前位於南海南部，朝馬來半島前進，5天後將跨入孟加拉灣，對台灣沒有直接影響。