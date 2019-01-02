　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣象局一張圖曝「台灣極端氣候警訊」　去年暴雨淹南台、創史上第5熱

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2018年台灣天氣概況。（圖／中央氣象局）

▲氣象局製作一張圖，回顧2018年台灣天氣概況。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一張圖看2018年台灣天氣有多極端！雖然2019年已經到來，但氣象局製作一張圖回顧去年天氣概況。去年冬季1月有著異常多的降雨，接下來卻迎來明顯偏少的春雨及望眼欲穿的梅雨，用水吃緊；5月強盛的副熱帶高壓，帶來破紀錄高溫；8月西南氣流加上熱帶性低氣壓造成暴雨淹南台嚴重災情，另外，2018年全台均溫更創有史以來第5高溫。

氣象局回顧去年2018年天氣概況，細數全年氣候異常現象，1月雨量偏多，創歷史紀錄上第6多雨紀錄，西半部與澎湖、東吉島共有10站降雨量超過該站氣候值3倍以上。

▲▼台南高溫天氣配圖,台南棒球場周邊,機車騎士,夏天,防曬,高溫,炎熱,中暑,路人。（圖／記者季相儒攝）

▲2018年春天雨量偏少，創史上第7少雨紀錄，梅雨季雨量也是南多北少。（圖／記者季相儒攝）

2月~4月春雨偏少，是歷史紀錄上第7少雨，13平地站平均178.5毫米，僅有平均值的5成，接著梅雨季雨量南多北少，集中在6月中旬，但台北市卻創同期次少雨的紀錄。

颱風季8月共有9個颱風生成，僅次於1960年紀錄，全年西北太平洋共有29個颱風生成，多於氣候值25.67個，但2018年侵台颱風只有1個。不過8月下旬，受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，發生823暴雨事件重創南台灣。

暴雨炸不停！高雄變汪洋世界「整排機車水上漂」（圖／翻攝爆料公社）

▲823暴雨炸不停！高雄變汪洋世界「整排機車水上漂」。（圖／翻攝爆料公社）

台南、高雄、恆春、澎湖及東吉島8月累積雨量達平均值3倍以上，其中高雄、東吉島創8月同期最多雨紀錄，台南及恆春則是8月同期次多雨紀錄。

不過，幾波的西南氣流及熱帶性低氣壓報到，為中南部帶來豐沛的雨量與嚴重的災情，受到降雨日數多的影響，2018年有一個難得不太熱的夏天。秋季起除了稍涼的10月，免不了還是偏熱的天氣，直到2018／19跨年前後，終於感受到一絲冬天的氣息。

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,正午。（圖／記者李毓康攝）

▲2018年5月超熱，台北飆37度以上天數達5天，打破同期最多紀錄，全台均溫也創下史上第5熱。（圖／記者李毓康攝）

至於2018年全台均溫達24.22度，是有史以來第5名高溫，5月全台均溫更飆至27.72度，打破1963年5月高溫紀錄（27.23度），15測站創最熱5月，台北日最高溫達37度以上共有5天，打破同期最多紀錄。12月全台均溫也達20.91度，是僅次於1994年（21.36度）及2016年（20.98度）的高溫紀錄。

ET快訊
法拉利姐公開親生兒子！「證明女人身」：我不是死人妖
韓國瑜向蔡英文提兩岸「3必須」　他酸爆：等你當總統再説

極品熱湯灌肚，寒意全散！

關鍵字：氣候,2018台灣天氣,天氣,氣象局,氣象雲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

更新／2019元旦颱「帕布」生成　週四前帶水氣再濕冷3天

2019旅遊補助上路！申請攻略懶人包　住宿省1千5、全台5千間旅宿適用

上路必看！元旦「15大交通新制」懶人包　檢舉違規實名制、機車加裝ABS

新航全新波音787-10夢幻客機來了！　1/1起飛航台北-新加坡

快訊／元旦收假日爆搭車潮　高鐵宣布再加開2班北上自由座列車

水氣比預期少！「北中南東」跨年元旦天氣懶人包　北部防雨、南部透光

快訊／趕跨年！旅客爆搭車潮　高鐵再加開2班北上全車自由座列車

影／國道客運確定春節後3/4起調漲　「統聯、國光票價漲5~40元」

台灣Q版哪吒三太子驚豔國際　華航再奪2019美國玫瑰花車首獎

來台越南團爆史上最大脫逃事件！152人落跑「整團只剩領隊1人」

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

網狂敲碗春節加班車！台鐵「壓公布期限」　承諾照元旦推北花優惠

手機也能做新聞！　世新開「3天訓練營」：學會做記者

停車費年繳1萬4過夜今年加收3萬　台師大漲價網友看法不同

父愛噴發94帥！　演藝圈超Man十大型男奶爸

氣象局一張圖曝「台灣極端氣候警訊」　去年暴雨淹南台、創史上第5熱

朋友28歲「存款280萬」嚇壞他！　鄉民反嗆：30歲才這數是魯蛇

93歲退休警退而不休　樂當志工為民服務

慈濟迎接2019年 慈善關懷迎「心」年！

7萬薪養女友4年「被嫌沒車」　她還要求出國...慘被放生！

就是罰不怕！私帶雞仔餅、火腿腸等肉類品　3名旅客遭罰20萬

習近平主張「中國人不打中國人」　綠委酸：圖博人非中國人？

HTC U11+降3千搶新年換機潮　外媒評最超值旗艦機

台北跨年開場爆冷收視仍第一！壓軸「張惠妹」收視最高點

網狂敲碗春節加班車！台鐵「壓公布期限」　承諾照元旦推北花優惠

亞足賽／世界盃爆紅大迫勇也　新星堂安律入陣日本問鼎第五冠

就是愛洋基？馬查多IG偷偷追蹤洋基人！

2019新竹馬獎盃　結合在地特色設計感十足

僅當「90分鐘」市長！墨國地方市長剛宣誓就職...半路遭槍殺

章澤天「爆粗口截圖」瘋傳…爆和劉強東離婚　章父回應了！

宜蘭轉運站商家全熄燈　旅客：太誇張了！

高雄傳教士騎鐵馬手扶拖吊車　淡定搭「順風車」網：天國近了

生活熱門新聞

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版..

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎..

月老指示直接上　他衝了下場超慘

10年老店關！星巴克日報表驚揭..

搭火車被擠爆　陌生爺奶「抱腿救..

稱斤論噸求售！賣淘寶垃圾月入4..

電影院聽小孩哭鬧　他一句秒殺

他分析「+9妹行情為何↓」　網..

鬍鬚張漲價！店員5點平反：貴得..

酒店妹告正宮罵肥婊　檢察官：沒..

影／2019年「38項新制」上..

跨年沉默倒數！護理師趴窗看煙火..

二手LV戒指！買家匯款「自行去..

更多熱門

相關新聞

全台濕冷開工　吳德榮：週五「冬陽再現」

受到「帕布」颱風影響，北台灣天氣維持濕冷，未來將朝西轉西北西前進，對台無影響。氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」撰稿指出，等到4日、5日冬陽再現、溫暖舒適，北台灣高溫升至26、27度，中部升至28度左右，南部則升29、30度。

北台防豪雨　濕冷14度

元旦颱「帕布」生成　週四前帶水氣

北部4縣市豪大雨特報　開工日雨更明顯

紅爆！跨年夜「濕冷凍骨」　4地區豪大雨特報

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

月老指示直接上　他衝了下場超慘

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

前HBL球星　遭爆騙財

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面