氣象局一張圖曝「台灣極端氣候警訊」　去年暴雨淹南台、創史上第5熱

▲氣象局製作一張圖，回顧2018年台灣天氣概況。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一張圖看2018年台灣天氣有多極端！雖然2019年已經到來，但氣象局製作一張圖回顧去年天氣概況。去年冬季1月有著異常多的降雨，接下來卻迎來明顯偏少的春雨及望眼欲穿的梅雨，用水吃緊；5月強盛的副熱帶高壓，帶來破紀錄高溫；8月西南氣流加上熱帶性低氣壓造成暴雨淹南台嚴重災情，另外，2018年全台均溫更創有史以來第5高溫。

氣象局回顧去年2018年天氣概況，細數全年氣候異常現象，1月雨量偏多，創歷史紀錄上第6多雨紀錄，西半部與澎湖、東吉島共有10站降雨量超過該站氣候值3倍以上。

▲2018年春天雨量偏少，創史上第7少雨紀錄，梅雨季雨量也是南多北少。（圖／記者季相儒攝）

2月~4月春雨偏少，是歷史紀錄上第7少雨，13平地站平均178.5毫米，僅有平均值的5成，接著梅雨季雨量南多北少，集中在6月中旬，但台北市卻創同期次少雨的紀錄。

颱風季8月共有9個颱風生成，僅次於1960年紀錄，全年西北太平洋共有29個颱風生成，多於氣候值25.67個，但2018年侵台颱風只有1個。不過8月下旬，受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，發生823暴雨事件重創南台灣。

▲823暴雨炸不停！高雄變汪洋世界「整排機車水上漂」。（圖／翻攝爆料公社）

台南、高雄、恆春、澎湖及東吉島8月累積雨量達平均值3倍以上，其中高雄、東吉島創8月同期最多雨紀錄，台南及恆春則是8月同期次多雨紀錄。

不過，幾波的西南氣流及熱帶性低氣壓報到，為中南部帶來豐沛的雨量與嚴重的災情，受到降雨日數多的影響，2018年有一個難得不太熱的夏天。秋季起除了稍涼的10月，免不了還是偏熱的天氣，直到2018／19跨年前後，終於感受到一絲冬天的氣息。

▲2018年5月超熱，台北飆37度以上天數達5天，打破同期最多紀錄，全台均溫也創下史上第5熱。（圖／記者李毓康攝）

至於2018年全台均溫達24.22度，是有史以來第5名高溫，5月全台均溫更飆至27.72度，打破1963年5月高溫紀錄（27.23度），15測站創最熱5月，台北日最高溫達37度以上共有5天，打破同期最多紀錄。12月全台均溫也達20.91度，是僅次於1994年（21.36度）及2016年（20.98度）的高溫紀錄。