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影／一級戰場倒數！高鐵凌晨12點開賣「春節車票」　快手搶票秘訣曝光

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▲▼台鐵、高鐵跨年連續假期返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高鐵春節車票，1月4日凌晨起開搶。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

今年農曆春節共有9天假期，高鐵自1月4日（五）凌晨零時起，一次開賣春節疏運期間車票。不過每次搶票總有人手腳不夠快，老是搶不到熱門時段的車票，《ETtoday新聞雲》整理出網路達人的搶票秘訣，趕快學起來，就有機會能輕鬆搭車返鄉，不用人擠人卡位自由座。

為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，高鐵自1月31日（四）至2月11日（一）規劃為期12天的春節疏運。期間加開465班次列車（南下240班、北上225班），總計12天提供2138班次列車的旅運服務。

▲▼高鐵車票改版。（圖／記者賴文萱攝）

▲搶票除了手腳要快，搭配小秘訣，購票可以更加順暢。（圖／記者賴文萱攝）

台灣鐵道暨國土規劃學會鄭羽哲理事過去就曾分享過四大「搶票訣竅」，第一，事先查好車次，搶票時直接輸入車次號碼取代用時間搜尋；第二，車次前加上「1」的加班車，通常較容易訂購；第三，訂票時只要填入必要欄位即可，減少系統寫入資料庫的負荷；第四，訂位成功後不用馬上付款，等到系統負荷較輕時再付款確認即可。

第一時間沒搶到車票的民眾也別放棄，可以等看看高鐵後續釋出未完成付款的座位票，只要時常上網多加搜尋，同樣也有機會撿到熱門時段的車票。另外，高鐵乘車班次其實也隱藏「關鍵密碼」，只要事先看好車次編號，就能夠搭到最快回到家的班次。

▲▼高鐵列車,高鐵,高鐵搭車,高鐵人潮,高鐵車票。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵班次編號各代表不同停靠方式，事先查好想要搭乘的車次，直接輸入就可以省去系統搜尋的時間。（圖／記者賴文萱攝）

車次編號1XX的車，為北高直達車，中途只停靠板橋、台中，行車時間最快僅需95分鐘。
車次編號2XX的車，停靠板橋、台中、台南、左營，若想最快抵達台南，可以選擇2開頭的車。
車次編號8XX的車，為南港到左營每站都停靠的站站停列車。
車次編號6XX的車，跳過苗、彰、雲新增三站，只停靠南港、台北、板橋、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、左營。
車次編號5XX的車，為「南港到台中」或「台中到左營間」站站都停的列車。
車次編號3XX的車，為停靠南港、台北、板橋後直達台中後再停靠彰化、雲林、嘉義、台南和左營的列車。

▲▼台鐵、高鐵跨年連續假期返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高鐵疏運期間，各車次提供3~5節自由座，旅客持聯名卡可直接感應進站搭乘，節省排隊買票時間。（圖／記者屠惠剛攝）

高鐵建議旅客預先訂位後，提早完成取票，到站即可直接進站搭車，也建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構且為南下列車起點的高鐵南港站搭車。

若真的遲遲沒搶到票，疏運期間各車次均維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊聯名卡、一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座，民眾可多加利用。

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