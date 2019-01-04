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象限儀座流星雨今晚大爆發！吳德榮：雲層散去，適合觀賞

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▲▼流星雨。（圖／翻攝自台北天文館）

▲流星雨示意圖。（圖／翻攝自台北天文館）

生活中心／綜合報導

元月1日至5日期間有象限儀座流星雨，今（4日）天達極大值，一小時120顆。氣象專家吳德榮表示，前幾天台灣雲很多不利觀賞，今天起雲層散去，北台灣於今晚、明晨，只要在無光害的地點，機會是不錯的，而明晚、週日晨，雲量增多，天氣又不太合適了；中南部則都是晴朗的，避開光害的干擾，應該是適合觀賞的。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天冬陽再現、溫暖舒適，北台灣高溫升至26、27度，中部升至28度左右，南部則升29、30度；西半部晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨。他指出，明（5日）天下午起北台灣雲量漸增，明晚降雨機率略提高。

吳德榮進一步表示，最新模式模擬顯示，週日（6日）晨東北季風南下，迎風面天氣轉變，北台灣、東部轉有雨；伴隨小股冷空氣，北台灣氣溫明顯下降，下週一（7日）清晨降至最低，都會區約降至16度左右，沿海、空曠地區可降至14、15度。

▲▼假日,冬天,好天氣,郊遊,朋友聚會,戶外。（圖／記者湯興漢攝）

▲天氣示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

不過，下週一白天東北季風減弱、降雨減少、氣溫略升。吳德榮說，下週二（8日）另一波東北季風南下，迎風面降雨轉趨明顯、北台灣再轉濕冷，下週三（9日）下半天起東北季風再減弱、天氣好轉、氣溫回升。他提醒，週日起至下週四，北台灣的天氣變化頻繁，要多注意調適；中南部受到的影響很小，大多為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。

氣象局天文站之資料顯示，元月1日至5日期間有象限儀座流星雨，今天達極大值，一小時120顆。吳德榮指出，前幾天台灣雲很多不利觀賞，今天起雲層散去，北台灣於今晚、明晨，只要在無光害的地點，機會是不錯的，而明晚、週日晨，雲量增多，天氣又不太合適了；中南部則都是晴朗的，避開光害的干擾，應該是適合觀賞的。

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關鍵字：吳德榮,流星雨,氣象雲

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