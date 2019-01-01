新航全新波音787-10夢幻客機來了！　1/1起飛航台北-新加坡

▲灑水儀式歡迎新航全新787-10抵達台北桃園機場。（圖／新航提供）

記者賴文萱／台北報導

新加坡航空成為第一家以787-10 Dreamliner飛航台灣的航空公司！2019年1月1日起，台北成為新航全新波音787-10 Dreamliner客機的最新航點，新航為第一家以波音787-10在台灣營運的航空公司。787-10是波音夢幻客機家族中機身最長的機型。

新航的全新787-10於1日13時01分以SQ876班號抵達台北桃園機場，並且於14時40分以SQ877班號飛往新加坡。新航北亞區副總裁陳朝固特地前來主持在桃園機場的首航慶祝儀式，也邀請新加坡駐台北商務辦事處黃偉權代表，以及桃園機場公司營運安全處黃啟明處長與業務處代表前來一同慶賀。

▲新航北亞區副總裁陳朝固（左二）、新航台灣分公司總經理黃文杰（左一）、新加坡駐台北商務辦事處黃偉權代表（中）與桃園機場公司營運安全處黃啟明處長（右二）與業務處代表（右一）切蛋糕與在場賓客一同慶賀。（圖／新航提供）

來自屏東縣瑪家鄉涼山部落的排灣族小朋友在現場表演傳統歌謠及詩歌，以歡樂的歌聲慶祝首航。難得一見的表演受到了搭乘首航航班的台灣及國際旅客熱烈歡迎。

▲新航邀請屏東縣瑪家鄉涼山部落的排灣族小朋友在現場載歌載舞共同祝賀。（圖／新航提供）



初期波音787-10將服務每日往來新加坡與台北的SQ876與SQ877航班。SQ876每日於08:15（新加坡時間）從新加坡樟宜機場出發，於13:00（台灣時間）抵達台北桃園國際機場。SQ877每日於14:10（台灣時間）從台北桃園國際機場出發，於18:55（新加坡時間）抵達新加坡樟宜機場。

新加入新航機隊的波音787-10具有優異的營運效能及先進科技，提供更舒適的客艙體驗。客艙的燈光照明可多變化設定，此外客艙內還裝設了包括電子調整透光度的大型舷窗、更清淨的空氣循環系統等，提供更安靜、平穩的飛行旅程。

▲新航北亞區副總裁陳朝固（左）、新航台灣分公司總經理黃文杰（中後）、新加坡駐台北商務辦事處黃偉權代表（前）體驗新航全新787-10商務艙座椅。（圖／新航提供）

全新波音787-10擁有新一代的區域航班客艙產品，配備36個商務艙座位與301個經濟艙座位，共可搭載337位乘客。由法國Stelia航太公司生產的787-10全新區域航班商務艙座椅，每個座位都面向前方，座位採1-2-1的方式交錯配置，讓每個座位上的乘客都能直接進出走道。

每張座椅都能向後放平成為長達76英吋的全平躺睡床，讓商務艙旅客即使在飛行時間較短的航班上也能舒適地休息。每張商務艙的座椅寬度達26英吋，並具有高度可升降的扶手。

經濟艙部分，新航787-10的經濟艙座椅則由RECARO公司設計與生產，同時提供更佳的機上體驗。經濟艙每排座位以3-3-3的形式，共配置301個經濟艙座椅。人體工學設計的椅背能服貼背部，更為舒適；座椅的頭枕可六向調整，還有可彎折的側翼來提供更多頸部支撐。