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影／金門非洲豬瘟死豬「是大陸漂來的」　防疫亮紅燈海陸空備戰這樣做

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▲▼海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

▲海巡去年底在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

記者賴文萱／台北報導

去年底海漂到金門的死豬檢體病毒證實為非洲豬瘟陽性，首例疫情讓全台進入高警備狀態，相關部會全進入備戰狀態。在海陸空防疫部分，交通部針對兩岸定期航運航班或小三通，甚至是中華郵政來自疫區的包裹都全面加強嚴查，防堵非洲豬瘟入侵台灣。

金門海漂死豬確認帶有非洲豬瘟，農委會防檢局指出，根據基因片段，驗出的病毒與大陸分離病毒株相似度達100%，依風向及以往經驗，該頭死豬應是自大陸漂流過來的。即日起，農委會針對金門養豬場展開檢疫訪視，當地一共飼養1萬1000頭豬。另外，金門縣政府已先對死豬周邊1家養豬場進行檢疫訪視，該養豬場約有190頭，其中種豬18頭、肉豬172頭，目前都正常。

▲▼海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

▲金門海漂死豬確認為非洲豬瘟陽性，防疫亮紅燈。（圖／第九岸巡隊提供）

首起非洲豬瘟疫情讓防疫工作進入全面備戰狀態，行政院4日上午將召開非洲豬瘟中央跨部會應變會議。為確保產業安全，農委會3日宣布，先暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天，確認畜牧場安全後，才會解除，另循兩岸防疫通報機制，通知大陸要求轄內養豬戶做好豬隻屍體處理工作。針對旅客小三通部分，從對岸到金門，金門再到本島，會經過兩道關卡，所有行李也都有透過X光機檢查，還有檢疫犬加強把關。

另外，先前有立委憂心「海運港口」恐成防疫漏洞，當時交通部代理部長王國材表示，不管是針對兩岸定期航運航班，或是小三通等，「都會加強管理注意」，也會在進關處多多注意包裹。

交通部指出，海運海關這塊已經有特別加強，無論是兩岸定期航運航班或是小三通等，都有請航港局轉告海關、移民署、檢疫局、港警局以及海巡署要多多注意，至於包裹的部分也會在進關處多加留意。

台灣港務公司董事長吳宗榮也提及，港口每天進出的地毯、旅客中心都有進行消毒，廚餘也是由合格處理的廠商帶走，「沒有入境疑慮」，同時都有持續進行相關宣導。

▲▼中華郵政郵差送貨投遞。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政針對疫區包裹全面加強查驗。（圖／記者賴文萱攝）

針對來自疫區的包裹，中華郵政也已加強查驗，配合郵件作業時間，防疫犬每日上午、下午2時段到郵局的郵件處理中心進行檢查，海關也會有X光機同步查驗。中華郵政強調，郵包放行後，也要求郵差在投遞時，再次向收件人提醒，這是來自疫區的包裹，希望收件人幫忙檢查裡面有沒有肉品，若有的話，要如實申報。

▲▼非洲豬瘟,防疫,防疫犬,海關,機場,行李。（圖／記者謝承恩攝）

▲▼防堵非洲豬瘟疫情，海關加強查緝，違規攜帶疫區肉品入境，被抓到立即開罰20萬元。（圖／記者謝承恩攝）

▲▼非洲豬瘟,防疫,防疫犬,海關,機場,行李。（圖／記者謝承恩攝）

在空運部分，若旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區肉品入境，被抓到立即開罰20萬元，再犯第2次就開罰最高罰緩100萬元。而飛機餐廚餘處理，目前均依防檢局規定辦理相關作業程序，空廚業者均事先送防檢局備查，並依規定報請地方環保主管機關同意落地銷毀後，委託合格環保公司處理。

至於立委提議飛機餐禁用豬肉的部分，民航局表示，將蒐集各國相關作法做為參考。事實上，華航從去年11月下旬大陸飛台灣航班來回航班就已不再提供豬肉餐點；長榮航空往返大陸與港澳航班，也全面停供豬肉餐點。

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關鍵字：非洲豬瘟,豬瘟,金門死豬,交通部

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