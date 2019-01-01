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2019旅遊補助上路！申請攻略懶人包　住宿省1千5、全台5千間旅宿適用

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▲▼澎湖旅遊,澎湖景點。（圖／記者賴文萱攝）

▲想申請暖冬遊補助？做到5步驟就能輕鬆拿！（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局自2019年1月1日起，擴大實施暖冬遊補助，補助範圍從原先的宜花東高屏放寬至全台22縣市都適用，只要在周日至周四間出遊，入住全台超過5000間合法旅宿，每房最多補助1000元，60歲以上、30歲以下更加碼補助至1500元。《ETtoday新聞雲》整理出申請補助5步驟，超簡單就能省錢出遊。

步驟一、先確定出遊時間

這次加碼補助日期自2019年1月1日到1月31日，在這期間的周日到周四皆適用（1月1日周二可補助，1月19日周六補班日不補助），一旦確認好日期，就可以進到下個階段。

步驟二、確認該旅館或民宿是否適用暖冬遊補助

可上觀光局網頁查詢，至少5000家旅宿適用，其中以花蓮最多、宜蘭次之，包含福容、翰品等五星級飯店也都有加入，觀光局將持續滾動式更新增加的飯店及民宿業者，一旦確認想去的旅館有配合觀光局這次活動，就可以下訂。

▲暖冬遊旅客懶人包。（圖／觀光局提供）

▲觀光局公布暖冬遊補助注意事項。（圖／觀光局提供）

步驟三、了解自己適合方案

自由行部分，每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元，也就是每房補助1500元。

步驟四、向業者電話或現場下訂

這次補助僅限民眾直接向參加本活動的旅館或民宿訂房，才會有補助，凡透過旅行業、訂房網站或APP等其他方式間接訂房，或使用住宿券、折價券或紅利兌換等方式者均不補助。

步驟五、辦妥手續現場直接領補助金

觀光局建議，民眾入住前請先至本活動專區登錄個人基本資料，並上傳身分證明文件圖檔（可有效減少辦理入住時間），民眾本人入住時須出示身分證、健保卡或駕照予入住的旅宿業者核對身分即可現省房價。

雙證件、身分證、健保卡。（圖／ETtoday新聞雲）

▲只要備妥證件，入住時就可以現折補助。（圖／ETtoday新聞雲）

貼心提醒：

1.此次補助並不包含交通費，僅有住房費的補助。

2.每人憑身分證限補助1次，且該補助是以房間為單位，每房僅會有一個補助，舉例來說，一間2000元的雙人房住了兩個人，只有一人能享有補助。

3.請領自由行旅客補助的民眾，若是參加公司行號、機關團體、旅行業或遊覽車業者安排的旅遊團體同樣不可獲補助。

詳請可洽活動官網，或可撥打活動服務諮詢專線，（02）2349-1699，服務時間從周一至周日上午8時至下午6時。

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關鍵字：旅遊補助,觀光局,旅宿,國旅,暖冬遊補助

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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